万博ドイツ館レストランが“今後”の「うれしいお知らせ」発表…「日本に残ります！」具体的予定に大反響
大阪・関西万博のドイツパビリオンのレストランを運営した「78degrees」はこのほど、公式インスタグラム（@78degrees_goes）を更新。パビリオン併設レストラン「Oishii! Germany」を大阪に残し、来年夏に店舗をオープンする予定だと伝えた。
【写真】万博ドイツ館「これからも日本に残ります！」の発表
インスタグラムでは「うれしいお知らせ」として、「Oishii! Germanyは、これからも日本に残ります！」「大阪・関西万博2025での素晴らしい旅を経て、2026年夏に大阪で新しい『Oishii! Germany レストラン』がオープン予定です！」と発表。
「本場ドイツの味とスピリットを日本に届けるという私たちのミッションは、これからも情熱・風味・心を込めて続いていきます」と感謝を伝え、「皆さんのおかげで、この新しいチャプターが始まります」と呼びかけた。
ファンからは「嬉しすぎます！」「万博期間中にドイツパビリオンにもレストランにも行けなかったから、嬉しいです!!」「来年夏が楽しみすぎます」「サーキュラーちゃんも是非…！」など、コメントが殺到している。
【写真】万博ドイツ館「これからも日本に残ります！」の発表
インスタグラムでは「うれしいお知らせ」として、「Oishii! Germanyは、これからも日本に残ります！」「大阪・関西万博2025での素晴らしい旅を経て、2026年夏に大阪で新しい『Oishii! Germany レストラン』がオープン予定です！」と発表。
ファンからは「嬉しすぎます！」「万博期間中にドイツパビリオンにもレストランにも行けなかったから、嬉しいです!!」「来年夏が楽しみすぎます」「サーキュラーちゃんも是非…！」など、コメントが殺到している。