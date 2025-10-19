狩野英孝『まどマギ』マミさんの死に混乱 “マミる”に「えっ」連呼「ウソでしょ…」
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第2話が、本日19日にMBS・TBS系にて放送がされた。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、登場キャラ・マミが悲惨な死を迎える“マミる”シーンに混乱した。
【画像】狩野英孝が大興奮したマミさん登場シーン！『まどマギ』場面カット
2011年に全12話のTVシリーズとして放送された『魔法少女まどか☆マギカ』。翌年2012年、その12話を2編の劇場版として再編集し「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」として公開。この2作では、随所にわたってカットのアップデートと新規カットが追加され、さらに再アフレコが行われた。
今回は、そんな劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成し、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送。まだ同シリーズを観ていない人が、『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでに観ている人も、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』（2026年2月公開）に向けての振り返りして楽しめる。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定となっている。
そんな趣旨で先週に第1話が放送されると、狩野は主人公のまどかが現れると「魔法が最初使えなかったけど、少しずつ修行して使えるようになって、そういう話でしょ？」と『まどマギ』の物語を予想。『魔法少女まどか☆マギカ』というタイトルもあって、謎の転校生・ほむらが登場すると「この子が『マギカ』じゃない？絶対、『マギカ』だよ。あれ？違う。ほむら…？」と困惑していた。
中でも敵が現れた際にマミがまどかに「怖い？」と聞いたシーンでは狩野も「怖い」とポツリ。「あれが魔女」というセリフにも「どれどれどれ！」と一方的な会話をし、マミに対して興味津々だった。
ネット上では『まどマギ』を初めて視聴した狩野の新鮮な反応に「英孝ちゃん、そこ反応するの！？（笑）」「狩野英孝の副音声、ゲラゲラわらってる」「まどマギの再放送、狩野英孝の副音声のために毎週視聴確定だわ」などと話題になっていた。
そんな中で今回の第2話を視聴した狩野は、「相変わらずマミさん戦っているわ〜、かっこいいんだよな、この武器」とマミが大好きな様子で、マミが泣くシーンでは「寂しかったのか、マミさん…無理して強がっていたんだな、マミさん」としみじみ。
マミが敵と戦うシーンでは「（敵を）倒したのか！ ここからか、あっ！急にデカい音はやめてくれ！」と大興奮。そして、マミが敵に倒され、死ぬシーンでは「マミさん…？ えっ。えっ。えっ。なにこれ。ウソでしょ…。ウソでしょ…」と唖然。
ほむらが戦闘に参加し、次々とシーンが進むと「ちょっと待って！ 先に行かないで 状況を飲み込めてないんだけど。こんなコミカルなやつに、マミさん大丈夫だよね？」と終始混乱していた。
そしてマミが死んだことが説明されると「うっそー！いやっ…こっからマミさんに仲間ができて、魔女を倒していくんじゃないの？マミさん終わり？ マジかよ…あぁぁ…どっかで生きてましたというのもないもんね。えー！終わり！！こんなことある！？EDも怖いなー。はあぁ。。。びっくりし過ぎて言葉失うな」と嘆き。
『まどマギ』について「こういう手のアニメは死亡はありえないと思ってたから、子供向けのキャピキャピアニメだと思ってたから…」と驚いていた。
【画像】狩野英孝が大興奮したマミさん登場シーン！『まどマギ』場面カット
2011年に全12話のTVシリーズとして放送された『魔法少女まどか☆マギカ』。翌年2012年、その12話を2編の劇場版として再編集し「[前編]始まりの物語」「[後編]永遠の物語」として公開。この2作では、随所にわたってカットのアップデートと新規カットが追加され、さらに再アフレコが行われた。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定となっている。
そんな趣旨で先週に第1話が放送されると、狩野は主人公のまどかが現れると「魔法が最初使えなかったけど、少しずつ修行して使えるようになって、そういう話でしょ？」と『まどマギ』の物語を予想。『魔法少女まどか☆マギカ』というタイトルもあって、謎の転校生・ほむらが登場すると「この子が『マギカ』じゃない？絶対、『マギカ』だよ。あれ？違う。ほむら…？」と困惑していた。
中でも敵が現れた際にマミがまどかに「怖い？」と聞いたシーンでは狩野も「怖い」とポツリ。「あれが魔女」というセリフにも「どれどれどれ！」と一方的な会話をし、マミに対して興味津々だった。
ネット上では『まどマギ』を初めて視聴した狩野の新鮮な反応に「英孝ちゃん、そこ反応するの！？（笑）」「狩野英孝の副音声、ゲラゲラわらってる」「まどマギの再放送、狩野英孝の副音声のために毎週視聴確定だわ」などと話題になっていた。
そんな中で今回の第2話を視聴した狩野は、「相変わらずマミさん戦っているわ〜、かっこいいんだよな、この武器」とマミが大好きな様子で、マミが泣くシーンでは「寂しかったのか、マミさん…無理して強がっていたんだな、マミさん」としみじみ。
マミが敵と戦うシーンでは「（敵を）倒したのか！ ここからか、あっ！急にデカい音はやめてくれ！」と大興奮。そして、マミが敵に倒され、死ぬシーンでは「マミさん…？ えっ。えっ。えっ。なにこれ。ウソでしょ…。ウソでしょ…」と唖然。
ほむらが戦闘に参加し、次々とシーンが進むと「ちょっと待って！ 先に行かないで 状況を飲み込めてないんだけど。こんなコミカルなやつに、マミさん大丈夫だよね？」と終始混乱していた。
そしてマミが死んだことが説明されると「うっそー！いやっ…こっからマミさんに仲間ができて、魔女を倒していくんじゃないの？マミさん終わり？ マジかよ…あぁぁ…どっかで生きてましたというのもないもんね。えー！終わり！！こんなことある！？EDも怖いなー。はあぁ。。。びっくりし過ぎて言葉失うな」と嘆き。
『まどマギ』について「こういう手のアニメは死亡はありえないと思ってたから、子供向けのキャピキャピアニメだと思ってたから…」と驚いていた。