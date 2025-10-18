スヌーピーやチャーリー・ブラウンが登場！「GLOBAL WORK」のPEANUTSコラボコレクションはアパレルだけでなく雑貨も充実
カジュアルファッションブランド「GLOBAL WORK(グローバルワーク)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションコレクションが発売スタート！友だちや家族とも楽しめる幅広いサイズ展開のアパレルに、これからの季節にぴったりな生活雑貨と、豊富なラインナップが魅力だ。
【写真】「GLOBAL WORK」から発売された秋冬の「PEANUTS」コラボコレクションを見る
■プレッピースタイルに映える！スウェット・カーディガン・シャツが豊作
■【スウェット】
これからの時季、大活躍間違いなしの「PEANUTS/プリントスウェット」(各5990円)はプリントデザインやカラー違いで5種類。ピーナッツ・ギャングが勢ぞろいしたアイボリー、チャーリー・ブラウンをフィーチャーしたネイビーのほか、アストロノーツ姿のスヌーピーがプリントされたグレー、カラーで描かれたピーナッツ・ギャングの集合アートのスミクロ、ウッドストックが愛らしいグリーンと、どのデザインもかわいくてどれにしようか迷ってしまいそう。
厚手すぎずほどよい厚みで、ゆとりのあるリラックスシルエットだから中にシャツやロンTを重ねるのもおすすめ。素材感はやわらかく、ふっくらとした肌触りも心地いい。SからLの3サイズ展開。
スウェットはキッズ用の「PEANUTS/スウェット/キッズ」(各2990円)もあり。こちらは100センチから10センチ刻みで160センチまでの展開。グレーのアストロノーツ、スミクロの集合、ブルーのチャーリー・ブラウンと、大人と同じ3種のデザインがキッズ向けにリサイズされている。親子でリンクコーデを楽しみたい人にもおすすめだ。
■【カーディガン】
MとLサイズ展開でユニセックス対応の「PEANUTS/ロゴVネックカーディガン」(各5990円)は、V開きなので中に重ねるアイテムによって印象が激変。定番のTシャツやブラウスのほか、「GLOBAL WORK」からはタンクトップやキャミソールを合わせて抜け感を楽しむスタイルも提案されている。
カラーにより左胸の刺しゅうが異なり、レッドにはライナス、イエローにはチャーリー・ブラウン、スミクロにはスヌーピーとウッドストック、ネイビーにはペパーミント パティをデザイン。色で選ぶか、好きなメンバーで選ぶか迷いそう！
■【シャツ】
品のいいオックスストライプに、ワンポイントの刺しゅうがあしらわれた「PEANUTS/ストライプ刺繍シャツ」(各5990円)は、羽織りとしても使えるオーバーサイズのシルエットが特徴。
ライトイエローストライプにはウッドストック、ブルーストライプにはジョー・クールに扮したスヌーピーのモチーフがあしらわれている。遊び心のある刺しゅうの位置にも注目を。サイズはMとLの2種。
■秋色のファッション小物はキャップとトートバッグの2種類
■【キャップ】
コーデュロイ素材の「PEANUTS/コールCAP」(各3490円)は、くすみカラーが秋冬のスタイルになじむ。スミクロにはチャーリー・ブラウン、ライトベージュにはスヌーピー、ブルーにはルーシーと、色ごとにキャラクターの名前とワンポイントの刺しゅうがあしらわれたデザインで、PEANUTSの仲間たちの後ろ姿をアジャスター横に配置しているのもユニーク。
■【トートバッグ】
ユーズド加工が施された「PEANUTS/プリントトート」(各2490円)は、A4ファイルが収まる使いやすいサイズ。持ち手も長めで、アウターを着ていても肩がけできるので、使い勝手も抜群！イエローはウッドストック、ネイビーはチャーリー・ブラウン、グレーはアストロノーツ、スミクロは集合と4種類あり、プライスも手頃なのでいくつも買いたくなるアイテム。
■いつでも持ち歩きたい！ポーチやキーホルダーもバリエーション豊富
■【ポーチ】
キャップと同じコーデュロイ素材の「PEANUTS/サガラポーチ」(各2490円)は、仲よしコンビのデザインが魅力。使いやすいベーシックな舟形で、内側にはポケット付き。
■【ぬいぐるみチャーム】
カラビナ付きの「PEANUTS/TOYチャーム」(各2490円)は、スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンの3種。
■【キーホルダー】
スヌーピーが、ルーシー、ライナス、ウッドストック、チャーリー・ブラウンとそれぞれペアになった「PEANUTS/アクリルチャーム」(各990円)は、キーケースやバッグに取り付けたい。
■【ステッカー】
5枚のステッカーがセットになった「PEANUTS/ステッカーSET」(790円)は、スマホやトランクのカスタマイズにぴったり！
■クッションやマグカップなどおうち時間を彩る生活雑貨もラインナップ！
■【クッションブランケット】
クッションの中にブランケットが収納され、2WAYで使えるのが「PEANUTS/クッションブランケット」(各3490円)。2種類のデザインがあるので、カップルで一緒に使えるのもうれしい。インテリアにはもちろん、クルマの中やオフィスで活用するのも◎。
■【マグカップ】
スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの顔をモチーフにした「PEANUTS/フェイスマグ」(各1790円)は、シンプルだからお気に入りのテーブルウエアにすっとなじんでくれそう。
■【コースター】
「PEANUTS/ラバーコースター」(各990円)はウッドストック、ライナス、ルーシー、チャーリー・ブラウンとそれぞれスヌーピーのペアデザイン。来客時、どのグラスが誰のものか見分けやすいから、全種類欲しい！
以上のアイテムの購入方法は、「CHARADINATE(キャラディネート)」サイトをチェック。ファミリーや友だち、カップルと一緒に「PEANUTS」と「GLOBAL WORK」のコラボコレクションを楽しんで。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「GLOBAL WORK」から発売された秋冬の「PEANUTS」コラボコレクションを見る
■【スウェット】
これからの時季、大活躍間違いなしの「PEANUTS/プリントスウェット」(各5990円)はプリントデザインやカラー違いで5種類。ピーナッツ・ギャングが勢ぞろいしたアイボリー、チャーリー・ブラウンをフィーチャーしたネイビーのほか、アストロノーツ姿のスヌーピーがプリントされたグレー、カラーで描かれたピーナッツ・ギャングの集合アートのスミクロ、ウッドストックが愛らしいグリーンと、どのデザインもかわいくてどれにしようか迷ってしまいそう。
厚手すぎずほどよい厚みで、ゆとりのあるリラックスシルエットだから中にシャツやロンTを重ねるのもおすすめ。素材感はやわらかく、ふっくらとした肌触りも心地いい。SからLの3サイズ展開。
スウェットはキッズ用の「PEANUTS/スウェット/キッズ」(各2990円)もあり。こちらは100センチから10センチ刻みで160センチまでの展開。グレーのアストロノーツ、スミクロの集合、ブルーのチャーリー・ブラウンと、大人と同じ3種のデザインがキッズ向けにリサイズされている。親子でリンクコーデを楽しみたい人にもおすすめだ。
■【カーディガン】
MとLサイズ展開でユニセックス対応の「PEANUTS/ロゴVネックカーディガン」(各5990円)は、V開きなので中に重ねるアイテムによって印象が激変。定番のTシャツやブラウスのほか、「GLOBAL WORK」からはタンクトップやキャミソールを合わせて抜け感を楽しむスタイルも提案されている。
カラーにより左胸の刺しゅうが異なり、レッドにはライナス、イエローにはチャーリー・ブラウン、スミクロにはスヌーピーとウッドストック、ネイビーにはペパーミント パティをデザイン。色で選ぶか、好きなメンバーで選ぶか迷いそう！
■【シャツ】
品のいいオックスストライプに、ワンポイントの刺しゅうがあしらわれた「PEANUTS/ストライプ刺繍シャツ」(各5990円)は、羽織りとしても使えるオーバーサイズのシルエットが特徴。
ライトイエローストライプにはウッドストック、ブルーストライプにはジョー・クールに扮したスヌーピーのモチーフがあしらわれている。遊び心のある刺しゅうの位置にも注目を。サイズはMとLの2種。
■秋色のファッション小物はキャップとトートバッグの2種類
■【キャップ】
コーデュロイ素材の「PEANUTS/コールCAP」(各3490円)は、くすみカラーが秋冬のスタイルになじむ。スミクロにはチャーリー・ブラウン、ライトベージュにはスヌーピー、ブルーにはルーシーと、色ごとにキャラクターの名前とワンポイントの刺しゅうがあしらわれたデザインで、PEANUTSの仲間たちの後ろ姿をアジャスター横に配置しているのもユニーク。
■【トートバッグ】
ユーズド加工が施された「PEANUTS/プリントトート」(各2490円)は、A4ファイルが収まる使いやすいサイズ。持ち手も長めで、アウターを着ていても肩がけできるので、使い勝手も抜群！イエローはウッドストック、ネイビーはチャーリー・ブラウン、グレーはアストロノーツ、スミクロは集合と4種類あり、プライスも手頃なのでいくつも買いたくなるアイテム。
■いつでも持ち歩きたい！ポーチやキーホルダーもバリエーション豊富
■【ポーチ】
キャップと同じコーデュロイ素材の「PEANUTS/サガラポーチ」(各2490円)は、仲よしコンビのデザインが魅力。使いやすいベーシックな舟形で、内側にはポケット付き。
■【ぬいぐるみチャーム】
カラビナ付きの「PEANUTS/TOYチャーム」(各2490円)は、スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンの3種。
■【キーホルダー】
スヌーピーが、ルーシー、ライナス、ウッドストック、チャーリー・ブラウンとそれぞれペアになった「PEANUTS/アクリルチャーム」(各990円)は、キーケースやバッグに取り付けたい。
■【ステッカー】
5枚のステッカーがセットになった「PEANUTS/ステッカーSET」(790円)は、スマホやトランクのカスタマイズにぴったり！
■クッションやマグカップなどおうち時間を彩る生活雑貨もラインナップ！
■【クッションブランケット】
クッションの中にブランケットが収納され、2WAYで使えるのが「PEANUTS/クッションブランケット」(各3490円)。2種類のデザインがあるので、カップルで一緒に使えるのもうれしい。インテリアにはもちろん、クルマの中やオフィスで活用するのも◎。
■【マグカップ】
スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの顔をモチーフにした「PEANUTS/フェイスマグ」(各1790円)は、シンプルだからお気に入りのテーブルウエアにすっとなじんでくれそう。
■【コースター】
「PEANUTS/ラバーコースター」(各990円)はウッドストック、ライナス、ルーシー、チャーリー・ブラウンとそれぞれスヌーピーのペアデザイン。来客時、どのグラスが誰のものか見分けやすいから、全種類欲しい！
以上のアイテムの購入方法は、「CHARADINATE(キャラディネート)」サイトをチェック。ファミリーや友だち、カップルと一緒に「PEANUTS」と「GLOBAL WORK」のコラボコレクションを楽しんで。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC