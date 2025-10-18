国民民主党の榛葉賀津也幹事長（58）が17日、国会内での定例会見で、11日に同党の玉木雄一郎代表（56）とYouTubeチャンネルで対談した際、玉木氏が立憲民主党の蓮舫参院議員（57）をめぐり「黒歴史」などと発言した件について釈明した。



記者団から、玉木氏の「黒歴史」発言について問われた榛葉氏は「オレ、言ってないよ」と“関与”を否定。「榛葉さんが苦笑いし、合わせているところがあります」と迫られると「表情から読むねぇ。『黒歴史』は玉木に聞いて。オレ、言ってないもの」と返した。



榛葉氏は「蓮舫さんの問題はね、あの時は我々参議院が蓮舫さんを応援してやったわけだから、事実は変わらないね。しかし、その後、行き詰まっちゃって、幹事長人事が決まらなくなっちゃって、表現があれかもしれないけれど、投げ出しちゃったわけだから。それが、希望の（党への）道へと突き進んだんだよね。結果的に。黒歴史も何も、事実だよ。黒も白もない。事実だから。そういった政治は繰り返さないと言ってるだけです。以上」と述べた。



他の記者から「本人がいないところで、笑いながら悪口を言っているようなことがどうか…という批判がネット上では上がっている」と指摘された榛葉氏は「もしそう取られるんでしたら、心から反省をして、おわび申し上げたいと思います。そういうつもりは、玉木さんはなかったと思います。ですから玉木さんに聞いて下さい。私は、悪口を言ったつもりはない」と強調した。



玉木氏と榛葉氏はYouTubeでの対談で民主党、民進党時代を振り返り、かつては関係が薄かったと談笑。玉木氏が立候補した2016年の民進党代表選を振り返り、玉木氏が「榛葉さんなんかはね、前の民進党の代表選挙で蓮舫さん応援しているからね。これ、黒歴史」と話すと、榛葉氏は吹き出し、2人で「黒歴史」と盛り上がった。



榛葉氏は「あれはね、参議院はみんなして蓮舫さん応援しようって。あの時、選挙終わったら衆議院行くって言ったから。じゃあみんなでって」と経緯を振り返り、玉木氏は「戻ってきたね」と語った。2人は蓮舫氏からブロックされたことも明かした。



蓮舫氏は13日、Xで「私は、SNSで他の政党の議員を笑いながら語ることはしません。政治は、批判よりも誠実な対話で変えていくものだと思います。特に今は。対話でしょう」などと記した。



