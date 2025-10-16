わずか1時間ほどの雨でも一気に100mm以上降れば街が浸水してしまう。

そんな災害が2025年9月11日午後、東京都の23区南部を中心に発生した。浸水家屋は都内で1628軒（床上1223軒、床下405軒。9月26日時点の東京都のまとめ）。都市部が豪雨に襲われた時の恐ろしさを見せつけた。



中央の歩道下を「水」が流れている。目黒区〜品川区の約6.5キロを流れる“暗渠河川”に隠されたヒミツとは？ 撮影＝葉上太郎

今回、注目されたのは地下河川だ。

もとは川だったが、コンクリートで「ふた」をされ、暗渠(あんきょ)になっている。陸上部分は道路や公園として使われているので、川には見えない。だが、低い土地であることに変わりはなく、一瞬のうちに水が集まり、川のようになってしまった。「やっぱり川が流れているのだと思った」。驚きを隠さない住民もいる。あれから1カ月が経過した。地下河川とはどのようなものなのか。そして、どのような被害があったのか──。（全2回の1回目／続きを読む）

なぜ立会川は“封印”された？

「流域」で被害が大きかった立会川(たちあいがわ)は、わずか7.41kmの「河川」だ。目黒区を起点にして隣の品川区の勝島運河で東京湾に注ぐ。集水域は両区に加えて、世田谷区や大田区に及ぶ。潮の満干の影響を受ける河口部の0.75kmを除いては、6.66kmが暗渠化されており、ほとんどが地下に潜っている。

地下化されたのは「36答申」と呼ばれる報告書が発端だ。1961（昭和36）年、東京都市計画地方審議会の河川下水道調査特別部会が、東京の中小河川を暗渠化して下水道にするよう都知事に答申した。「川は要らない。下水道にしてしまえ」とは、高度経済成長期らしい発想かもしれない。当時の東京では急激な都市化と河川の汚濁で下水道整備が急務だった。3年後には東京五輪の開催も控えていた。なのに東京23区の下水道普及率は22％。未整備の区もあった。同年の隅田川花火大会は隅田川の水質悪化などのために中止されたほどだ。

ふたをされる前の立会川はどんな川だったのか。そもそも源流はどこなのか。都が2015年に策定した「立会川河川整備計画」によると、水源は目黒区の碑(ひ)文(もん)谷(や)池（別称・弁天池）と清水池だったとされている。

目黒区は武蔵野台地の東端に位置する。台地の先端では地下水が湧き、碑文谷池と清水池も湧水でできていた。一帯が畑だった頃には、かつての碑文谷村や集落共有の農業用ため池だった。

水源の池を訪ねると…

碑文谷池がある碑文谷公園を訪ねた。入口には都制が敷かれる前の1933（昭和8）年、東京市の時代に書かれた「碑文谷公園記」が掲示されており、「立會川の源をなし」と記されている。だが、現在の池の水は濃い緑色になっていて、とても湧水が水源とは思えない。

碑文谷池で営業している貸しボート場の管理をしている男性に聞くと、「池の周囲はコンクリートで固められたので、湧水は流れ込んでいません。水が足りなければ上水道で補給されています。下水から外に流れ出るのは豪雨の時ぐらい」という話だった。

目黒区の担当者も「宅地化が進む前は雨が地面にしみ込んで湧水が豊富でした。今は補給した水を浄化しながら使っています。二つの池とも立会川の水源ではなくなりました」と補足する。

もう一方の清水池に足を運ぶと、釣り堀のようになっていた。「ヘラブナが釣れます。任意の愛好者グループがあり、会費を集めて放流しているのです。私は大田区から毎日通っています」とリタイア世代の男性が楽しそうに笑った。釣りができる時間などのルールがあり、「近隣区でこうした池は珍しい」と目黒区の担当者は話す。

「水源」がなくなってしまった立会川。では、現在の起点はどこなのか。近所で尋ねても「さあ」と首を傾げる人ばかりだった。「ええっ、碑文谷池と清水池じゃないの？」と驚く人もいた。

目黒は江戸時代からタケノコの産地だった。数えきれないほどのスズメがねぐらにしていたことから「スズメのお宿」と呼ばれた竹林があり、今では区が公園化している。ここには江戸中期の建造と見られる民家が移築されていて、案内をしている80代の男性に聞くと、「住宅が隙間もなく建つ碑文谷ですが、私の子供の頃は畑しかありませんでした。当時は湧水もたくさんありましたね。それがもう本当に様変わりしてしまいました。地下化された立会川は碑文谷八幡宮の辺りが始まりですよ」と教えてくれた。

碑文谷八幡宮は旧碑文谷村の鎮守だ。境内に碑文石が保管されている。この石は近くを通る鎌倉街道に埋められていたといい、碑文を彫ってあったことから「碑文谷」という地名になったともされている。川が流れていたのは、やっぱり谷なのだ。

「実質的に下水道です」

八幡宮にお参りし、参道を下る。三つある鳥居の最も外側に接する交差点から、ちょっと変わった道路が始まっていた。真ん中に一段高くなった歩道。両側に細い一方通行の車道。普通の道路とは逆だ。橋はないのに「宮前橋」とある。

こここそ、現在の立会川の起点だった。歩道は暗渠の上に造られ、「立会川緑道」と名づけられている。

地下はどうなっているのだろう。立会川の暗渠部は下水道の扱いになっているので、東京都下水道局が管理している。ただし、河川法で定められている立派な二級河川だ。河川なのに下水？ なんだか頭が混乱してきた。

「暗渠部は実質的に下水道です」と下水道局の担当者が説明する。「東京の下水道は網の目のように張り巡らされています。排水は下水管に入ると枝線から太い幹線に集まり、最終的に水処理センターで処理されて東京湾に放流されます。立会川の暗渠部は『立会川幹線』という下水道幹線で、起点となっている場所にはいくつもの枝線が集まっています」。

下水道台帳を見ると、確かに下水道「立会川幹線」は宮前橋の地下から始まっていて、そこには2系統に集約された枝線が流れ込んでいた。下流に向かうに従い、周辺の枝線が集まってくる。

要するに、地下河川の源流は下水道の排水で、日々流れているのは汚水なのだ。

地下構造が分かったところで、陸上の立会川緑道を歩いてみよう。

かつての水辺には何がある？

道路の真ん中にある緑道には、車やバイクが入って来ないよう、交差点ごとにポールが立てられている。頭頂部には水鳥、カタツムリ、ホタル、カメといった「水辺の生物」（目黒区の担当者）のモニュメントが載せてあった。

両側にある一方通行の車道は極めて狭く、普通車がギリギリ通れる幅しかない。車道と歩道を分ける柱には「宮前橋」の橋名板が取り付けられているのだが、多くの車が擦ったのだろう、傷がたくさん付いていた。

目黒区側の立会川は1964（昭和39）年にコンクリートでふたをされた。上流部はボックス・カルバートと呼ばれる鉄筋コンクリート製の「箱」をつなげて埋めた箇所が多い。その上に緑道が整備されたのは1970〜72（昭和45〜47）年のことだ。この時に植えられたソメイヨシノが約60本残っており、樹齢は50年を超える。

地下に川があるのに意外と…

だが、コンクリート上に盛り土をしただけなので、土壌の深さは60〜70cm程度しかない。2mほど根を張るソメイヨシノには厳しい環境だ。このため根が地表に盛り上がり、歩道に敷かれたブロックを持ち上げているところもある。根から吸い上げられる水分も少ない。

樹勢は決していいとは言えず、病気になりやすい。目黒区はソメイヨシノより小型のカワヅザクラやコシノヒガンに植え替えていく方針だ。

緑道を歩いて区境へ

緑道には近隣の小学校などが花を植えている箇所もある。

道路と交差する地点にあった橋の名前は今も残されていて、交差点ごとに「宮前橋」「寺前橋」「大門橋」「富士見橋」「門前橋」「新橋」「中丸橋」「雪見橋」「参宮橋」「羅(ら)刹(せつ)橋」と橋名板が取り付けられていた。

途中に電話ボックスが二つあった。「災害対策で残してあるのかな」とウォーキングに訪れた人が感心していたが、残念ながらドアを開けると電話機が取り外されていた。

こうして碑文谷八幡宮の鳥居前から歩くと、約1kmで緑道は終わる。中央が歩道という変則的な道路もここまでだ。そこから先は真ん中が車道、両脇が歩道という普通の形態になる。

緑道の終点から約200m先に東急目黒線の西小山駅があり、品川区との区境になる。「目黒は緑道だけど、品川は車道が多い。暗渠の利用は区によって考え方が違うんだよね」と解説する住民がいた。呼び名も「目黒区は『立会川緑道』。品川区の車道は『立会道路』です」と目黒区の担当者が言い添えた。

地元住民がふり返る“あの日の衝撃”

さて、豪雨被害が大きかったのはこの辺りからだ。

西小山駅は線路が冠水して電車が長時間運休になった。

駅近くの品川区小山六丁目町会、田辺耕司会長（77）と内藤彰一郎副会長（77）はあの日が忘れられない。

「うちは半地下が腰まで浸かり、2部屋が床上浸水しただけでなく、買ってから1年しか経っていない車が水没してダメになりました」と田辺会長は肩を落とす。

田辺会長の家は4階建てだ。一帯には建築基準法で10mの高さ制限があり、「4階建てにするには、どうしても半地下にするしかなかったのです。この辺りにはそうした建物が結構あります」と語る。

あの日の午後3時37分、気象庁は品川区付近で1時間当たり約120mmの雨が降ったとして「記録的短時間大雨情報」を出した。隣接する目黒区ではもっと降った。「工大橋」（目黒区緑が丘）の雨量計で午後3時半〜4時半の1時間に133.5mmの降雨を観測したのだ。田辺会長や内藤副会長が住む品川区の小山6丁目からすると、区こそ違っても同じ東急目黒線の沿線で、直線距離だと2kmしか離れていない。

2人は「激しく降り始めたなと思ったら、ほんの20分ほどで浸水してきました。前が見えないほどの降り方でした」と口をそろえる。

「雷がひっきりなしに落ちてきた」

すぐに対処しようとしたが無理だった。立会道路の500mほど「下流」に品川区立の「荏(え)原(ばら)南公園」がある。ここにはいつ誰が使ってもいいように区が土(ど)嚢(のう)を置いていたが、取りに行けるような状態ではなかった。「雷がひっきりなしに落ち、怖くて外に出られたものではありませんでした」と田辺会長は振り返る。無理をして公園に向かったとしても戻って来られなかっただろう。「立会道路は川のようになって、道路に面した建物は浸水してしまいました」。

自然の川は谷になった場所を流れる。立会川も地下化されたとはいえ、周辺より低い場所が多い。ハザードマップでは暗渠の一帯が浸水想定区域とされていて、品川区は「おおむね想定されている地域で被害が確認された」としている。

「やっぱり水は低いところに集まるんだな」「でも、あれほどのスピードで浸水したら何もできない」と田辺会長と内藤副会長は口々に話す。

どうすれば備えられるか。「降り始めたと思ったら、見る間に急変するので、これまでの常識は通用しません。あらかじめ自宅に土嚢を置いておくぐらいしか考えられないですね」と2人は顔を見合わせる。

川の存在を知らない住民も

地元に住むなら、せめてそうした地区だと知っておくことも重要だろう。しかし、「立会川が暗渠になってから長い年月が経ちました。ワンルームマンションが増え、通勤のために住んでいる人も多いので、よもや地下を『川』が流れていようとは想像もしていない人がいます。一方、町会は組織率が50％を切るなど、地域のつながりはどんどん薄れています。リスクを伝えようにも難しい。せめて高齡者がいる家は把握しておきたいと思っても、敬老の日の記念品を渡す対象者を探すのに苦労しているのが実情です」と2人はため息をついた。

不幸中の幸いだったのは、雨は夕方には収まり、地下河川からの排水で浸水がすぐに解消されたことだった。

多くの課題を残しつつも、表面上の被害は見えなくなった。

