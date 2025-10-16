サツマイモを炊飯器にドーン！→ヒガシマル醤油公式レシピに3万いいね「簡単美味しい」「家族に大好評」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿したレシピです。秋といえば、ホックホクのさつまいもが食べたくなる季節ですよね。ヒガシマル醬油さんはなんと、さつまいもを丸ごと炊飯器に入れてしまう、うどんスープを使った"秋のごはん"レシピを公開。全て炊飯器内で完結してしまう簡単レシピが反響を呼びました。
秋といえば、ホックホクのさつまいもが食べたくなる季節ですよね。親戚から大量にもらうなど、メニューに悩む方も中にはいるのではないでしょうか。ヒガシマル醬油【公式】(@higashimaru_ss)さんはなんと、さつまいもを丸ごと！炊飯器に入れてしまう、うどんスープを使った"秋のごはん"レシピを公開。全て炊飯器内で完結してしまう簡単レシピが反響を呼びました。秋の味覚たっぷり、食欲をそそられるメニューです。
お米と水を2合ずつ、ヒガシマル醬油さんのうどんスープ2袋、さつまいも約2本、と全て2なのでわかりやすい！炊き上がったらほぐしながら混ぜ、バターを混ぜ込めば完成。全て炊飯器内で終わるのが本当に助かりますね。できあがりのお写真のように、トッピングにごま塩を振りかければ色味もよく、香りが引き立ちそう。
全て炊飯器内で完結！さつまいもの秋ごはんレシピ
©higashimaru_ss
©higashimaru_ss
©higashimaru_ss
さつまいもを丸ごと炊飯器に！
うどんスープで秋のごはんができました🦊🍠
お米2合と水2合分を入れ、うどんスープ2袋とさつまいも2本（約300ｇ）も加え一緒に炊飯。炊き上がったらさつまいもを軽くほぐしながら全体を混ぜ、バター10～20gも混ぜ込めば完成。
簡単にできて、ほっこりするおいしさです😊
この投稿には「🍠の甘味とホクホク感が出汁を吸ったご飯の香ばしさと絡み合い、尚且つ🧈塩気が加わり最高の甘しょっぱいが楽しめます…食べる直前にごま塩を振ることにより更に限界突破可能」「めちゃくちゃ美味しくて…さつまいものおかげで腹持ちも良く最高でした👶見ながらでも時間かからずすぐに作れて◎」とコメントが寄せられていました。
子育て中に作りやすいメニューは大助かりですね。他にも「薄味にしたかったので3合1本1袋でしましたが全然それでもうまかった！」「さつまいものほかに落花生、栗も入れると最高です😋🍚🥜🌰」と、自分好みにアレンジする方も。
どれもこれも、いろいろと試してみたくなりますね！秋にぴったり、さつまいもの秋ごはんレシピでした。
なお「落花生」「ごま」に関してはアレルギーをお持ちの方は十分ご注意いただき、「うどんスープ」につきましてはパッケージをご覧ください。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）