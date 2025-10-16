＜日傘のマナー＞ひとつ間違えたら凶器。混雑時、トラブルを回避できる使い方は？
年々強くなっていく紫外線や日差し。今年の夏も、紫外線対策どころか自分や家族の“命を守る”ために、日傘を愛用していた方も多いのではないでしょうか。そのような日傘ですが、一部のマナーを守らない人のせいで“悪者”にされてしまうこともあるようです。
『人混みでも日傘を差している人、危ないよ？ 使い方次第では凶器になるからね？』
多くの人が日傘を使いはじめたことで浮き彫りになった“使い方”に関する問題。マナーを守って、使う人・使わない人、みんなが気持ちよく使用できればいいのですが……。夏以外でも日傘が必須な方もいるでしょうし、来年の夏も日傘が必要な暑さになりそうですから、今のうちにみんなで日傘のマナーについて考えてみてもいいかもしれません。
『日傘は重要だけど、混雑している場所では閉じる配慮を忘れてはいけないよね』
日傘が当たり前に使用するものになりつつあるのだからこそ、使用する人の意識向上を目指したいところ。雨傘と違って同じタイミングでほとんどの人が使用するものとは異なり、日傘を使用しない人もそれなりにいるわけです。日傘を使用しない人にしてみれば、迷惑がかかれば「日傘」が悪者にされてしまいます。紫外線アレルギーや視覚過敏などで、日傘がないと外出がままならない人も一定数いますので、日傘が悪者にならない努力をしていきたいものです。
『私も日傘を使うけれど、雨傘を含め、周りに配慮することは大切だと思うよ。目に当たったら怖いしね』
傘のマナーは日傘だけに限るものではありませんよね。雨傘では何も言われなくてもマナーを守れるのに、日傘のときだけマナーを守れないのはおかしな話です。ですから、雨傘も日傘も、共通の認識で使用の際は周囲に配慮し、注意することが重要です。
混雑時の日傘マナーは
通常の日傘の使用については、雨傘と同じような感覚で問題はなさそうです。すれ違う人に傘の骨の先端がぶつからないようにするとか、畳んで持ち歩く際には傘の先端が後ろを歩く人にぶつからないような持ち方で配慮するなどでしょうか。本来、混雑時の使用も雨傘と変わらないような気もしますが、日傘の場合は差していない人もいるので、雨傘以上に周囲との距離感に注意しなければならなそうです。
周囲との距離が取れない場合
『混雑する場所へ行くのなら日傘は諦めなよ。帽子とか別の対策を取ってほしい』
強い日差しが照りつける場所で日傘が差せれば目や体がかなり楽ですよね。紫外線対策もしやすくなります。熱中症のリスクも日傘がない状態よりもかなり下げられそうです。しかしその日傘が誰かを物理的に傷つけてしまいそうな距離しか取れない場合は、思い切って日傘を閉じる選択も必要ですよね。「混雑しているからダメ」と十把一絡げにしてしまうのではなく、周囲の人との距離次第で日傘を差すか、閉じるかの判断をすればいいのではないでしょうか。
動くなら閉じる
『日傘を差しているのに動かないでほしい。振り向いたり体を動かすたびに日傘の先端が目のすぐ前に飛び出てきたりするから怖くて仕方がない』
日傘を差しているときに動いてしまうと、予測不能な動きに反応しきれず、周囲の人がケガをするリスクが上がってしまいます。しかし日傘を差さないと熱中症リスクが上がる。ではどうすればいいのでしょう。
筆者の知人が参加したイベントでの、日傘の話を紹介します。このイベントでは、例年驚くほど大勢の人が炎天下に列をなして入場をおこないます。当然、熱中症のリスクはすさまじく、来場者には強く熱中症対策を呼びかけているのだそう。そのような状況のなか、運営側からの対策として並んでいる人たちへのアナウンスがわかりやすかったのだそうです。それが「止まっている間の日傘の使用は可能」「動き出したら日傘は閉じる」。これが唯一の大正解ではないのかもしれませんが、ナイスな方法だと感心しました。混雑時に日傘を使用したい場合は、この2つを意識するだけでも周囲への印象は変わるかもしれませんね。
日傘を使う場合は周囲への配慮をお忘れなく
老若男女問わず使用が増えてきた日傘。夏の強い日差し対策にはマストですが、夏場以外でも利用者は増えてきている印象を受けます。だからこそ、使い方には十分注意を払いたいものですね。傘の各先端部分は、周囲の人の目や肌などを傷つけてしまうケースがありますので、周囲との距離の取り方だけはしっかりと意識するようにしていきましょう。また、混雑するイベントなどに参加する場合は、事前に日傘の使用がOKかや、使用時の注意などもしっかり確認しておきたいものですね。日傘は私たちの健康を守ってくれる大事なパートナーです。正しく使って、みんなから愛されるアイテムにしていきましょうね。