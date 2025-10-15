最悪の状況の中、一泊旅行を提案してくる友人の心境とは｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

気分が悪いから遊ばず解散したかったさほさんでしたが、ふうかさんにご飯だけでもと言われてしぶしぶ食べていくことに。3か月後の友人の結婚式で京都に行くので1泊しないかと提案してくるふうかさん。さほさんに激怒された後にこの提案をしてくるふうかさんに呆れるさほさん、2人はどうなる?

さほさんはご飯を食べる気分では無かったのですが、ふうかさんにお昼を食べていこうと言われます。

友人の結婚式の計画もあるからとしぶしぶお昼を食べることを承諾したさほさん。

あの空気の後に、旅行計画を提案してくるふうかさんが信じられない様子のさほさん。

さすがに旅行の計画までは立てる気分になれないさほさんは、また今度と断ります。

さほさんが激怒し、空気が悪い中、普通に旅行計画を提案してくるふうかさんの気が知れないさほさん。全く反省しているように見えないですよね。2人の関係はどうなってしまうのでしょうか。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）