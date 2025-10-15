女優・浅野ゆう子、母の93歳誕生日を祝う心温まるメッセージ「93歳も元気で楽しく」
女優の浅野ゆう子が自身のInstagramで母親の93歳の誕生日を祝い、「本日、母が93歳の誕生日を迎えさせていただきました お母さん 93歳 お誕生日おめでとう 93歳も元気で楽しく幸せな年になりますよう…あなたの娘もお母さんと一緒に楽しく過ごせるよう励みます」と母への感謝の気持ちを綴った。
投稿には、浅野と母のツーショット写真と共に「93」とデコレーションされたフラワーアレンジメントを持つ母の笑顔の写真が添えられ、過去の誕生日を祝った際の「92」「91」と一緒に映る浅野の母の写真も追加されている。
この投稿にファンからは、「93歳のお誕生日おめでとうございます」「ゆうこさん、お母さんのお誕生日おめでとう」「お母様、お元気そう！綺麗若い」といったコメントが寄せられ、多くのファンが浅野の心温まるメッセージに共感している。
