10月12日、食道がんと喉頭がんで療養中のとんねるず・石橋貴明が自身のXがを更新した。今年1月のポストから実に9ヶ月ぶりとなる投稿となった。

「札幌のコミュニティラジオ局『ラジオカロスサッポロ』が特別番組として『とんねるずのおかげです！』を放送、スタジオでの収録の様子をYouTubeで生配信したんです。その配信を石橋さんが見ていたようで、Xでのポストにつながりました」（芸能記者）

石橋は《ラジオカロスサッポロ！ 楽しくYouTubeで聞いてます！ 沢山メッセージをありがとう！》と感謝の言葉を綴り、《元気になります！ ゴカク魂！！！》と結んだ。

「この番組のメインMCは舞台俳優で北海道ローカルタレントの江田由紀浩さんと、とんねるずファンとして知られ、『とんねるずのオールナイトニッポン』の企画『エンディングテーマに挑戦！』で2代目チャンピオンに輝いた牛角富士子（ゴカクちゃん）さんが担当していました。

石橋さんもしっかり認知しているファンの活動ということで、メッセージを書き込んだようです」（同）

石橋は2025年4月に食道がんを公表、その後、喉頭がんの併発も判明した。9月11日には『女性セブンプラス』が通院するやせた石橋の近影を報道。心配の声が多くあがっていたなかで、Xでの《元気になります！》宣言には、多くのファンが歓喜した。

《若い頃の石橋貴明氏のノリは好きじゃなかった。あのセナやアレジ、亜久里さんをおもちゃにしてる感じがイヤだった。今は、それとは関係なく1人の人間として、石橋さんに病気を克服してもらいたい。がんばれ》

《復活して東京ドームで憲武とライブやってくれ！》

さらには《石橋貴明は大好きだし地上波でも見たい気持ちだけど、コンプラに縛られて遠慮して加減した企画やるのならもうYouTubeオンリーでいいと思う》という意見も。

「どういう形の復帰になるかはわかりませんが、Xの一言だけでも出てきたのは、ファンにとって喜ばしい話でしょう。

ただ、『女性セブンプラス』は石橋さんが2度めの抗がん剤治療を拒否した、と報じています。抗がん剤治療は激しい副作用で知られており、個々のペースがあるとはいえ、やはり心配になりますよね。

今回、『元気になります』と宣言したことは、石橋さんが治療に前向きになっている証しと言えるでしょう。自分の体質にあった治療方針を見つけられたとしたら朗報ですね」（前出・記者）

また元気な貴さんに会いたいというファンの願いは変わらない。