サッと穿くだけ → 好印象♡【GU】楽ちんなのにすっきり見え！「上品スカート」

忙しい毎日、オシャレも動きやすさも叶えたい人におすすめなのが【GU（ジーユー）】から登場したフレアスカート。ふわりと広がるラインに、品のあるミディ丈は大人世代にぴったり。カットソー素材でラクな穿き心地も期待できます。今回はオシャレなGUスタッフさんたちが提案する旬なコーデと共に、フレアスカートの魅力をご紹介します。

すっきり見えが期待できる！ 大人の上品スカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

ミディ丈が大人っぽいフェミニンなフレアスカート。ふわっと広がるラインが女性らしさを引き立て、コーディネートに品を添えてくれます。公式サイトによると「ウエストゴム仕様で着用しやすく、腰周りがすっきり」とのこと。縦の切り替えデザインがシルエットを整えてくれて、スタイルアップも叶いそうです。きちんと感がありつつも、カットソー素材なので快適な穿き心地も期待できます。

クリーンな印象を与えるシャツコーデ

かわいらしいイメージに振られがちなフレアスカートですが、コーデ次第ではクールな印象に。GUスタッフのKumikoさんはブラックの「カットフレアスカート」に襟付きシャツを合わせたスタイルを紹介。程よくマニッシュで、知的な雰囲気を演出しています。コンパクトなニットをプラスすれば、全体にメリハリが生まれ、腰位置も高く見せてくれそう。

赤ニットで秋の華やかスタイル

「#30代、40代コーデ」のハッシュタグを付けて、おしゃれなコーデを投稿しているGUスタッフのMihoさん。秋らしい赤ニットに「カットフレアスカート」を合わせ、華やかなスタイルを提案。コーデに迷いがちな鮮やかなカラーは、ブラウンでコントラストをやわらげるのがポイント。品よく仕上がるので、ミドル世代にも挑戦しやすいはず。ゴールドのアクセサリーやドット柄スカーフなど、遊び心の効いた小物選びもマネしたくなるかも。

女性らしさを引き出すジャケットコーデ

GUスタッフのManamiさんはチェックジャケットを合わせたコーデを紹介。ジャケットのきちんと感はそのままに、カットソー素材のスカートが程よい抜け感をプラス。フォーマルながら動きやすさも期待できます。ふんわりとしたテクスチャーのキャミを仕込めば、秋冬らしく、女性らしさもばっちり。オフィスからデイリーまで活躍してくれそうなコーデです。

writer：M.yabu