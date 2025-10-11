週末のレジャーはこれ一つで！【コールマン】の2WAYアウトドアワゴンがAmazonに登場中！
荷物運びと休憩がこれ一台！【コールマン】の2WAYアウトドアワゴンがAmazonに登場中！
コールマンのアウトドアワゴンは、荷物の運搬とチェアの機能をひとつにした2WAY仕様の製品である。キャンプやピクニック、スポーツ観戦など、様々なアウトドアシーンで活躍する。
座面幅が約48センチと広く、耐荷重も約100キロと安定感があるため、体の大きな人でも安心して座ることができる。また、キャリー時のハンドル部分がチェア使用時にはヘッドレストになるため、リラックスした状態で過ごせる。
キャリーとして使用する場合、積載重量は約50キロと多くの荷物を運ぶことが可能である。荷物が落ちにくいよう、立ち上げ式のキャリーポケットが備え付けられており、付属のフック付きラバーバンドでさらにしっかりと固定できる。耐久性に優れたスチールフレームを採用しており、タフな使用にも耐えうる設計だ。
設営・撤収はワンタッチで簡単に行え、使用しないときはコンパクトに収束して自立させることができる。持ち運びに便利な収納ケースも付属している。
この一台で、アウトドアをもっと身軽に、もっと快適に楽しもう。
