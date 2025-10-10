マーケティング侍・りゅう先生、AI時代のYouTube収益危機に警鐘！必ず押さえておくべきポイントを解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「YouTubeの収益構造が大きく変わります。AI規制時代の"YouTube新ルール徹底解説"」と題した動画で、マーケティング侍のりゅう先生と、YouTube運営のプロ・箱崎さんが、AI活用が進むYouTube界における最新の収益化ルールとその注意点について語った。
冒頭でりゅう先生は「AIを使ってYouTubeやるって結構もう効率化で皆さん当たり前に使ってくると思うんですけど、必ずここを押さえておかないと、まさにYouTubeからの収益目的が全て外される」と、AI時代到来による重大なリスクを警告。実際に「ちょっとですね、今危うくなってきている」とも述べ、これまで通用していたAI動画量産のテクニックが危険地帯に入ってきていると指摘した。
箱崎さんも「この夏に公式から発表があって、収益のプライバシー分野や条件についてより具体的なガイドが出ました」と最新動向を紹介。特に大きな変更点として「繰り返しのコンテンツは収益対象から外される」ことを明示し、「動画で同じ画像やスライド・音声を繰り返し使っている場合、収益化が剥奪されたり、復旧に時間がかかる」と警鐘を鳴らした。
また、AIコンテンツ規制については「YouTubeはAI使用自体を否定はしていない」としつつも、「AIによる事実改変や合成動画は必ず“AIで作りました”と開示しなければポリシー違反となり、最悪アカウント削除もありうる」と最新ルールを解説。「美容フィルターや雑音除去などのAI活用は申告不要だが、生成・改変コンテンツには申告が必須」など、具体的な線引きも明かした。
さらに動画後半では「リピーター指標がカジュアル・常連と細分化され、YouTubeの成功は“どれだけ濃いファンを増やせるか”になった」と強調。YouTube側が、コミュニティ投稿・コメント返信・ライブ配信などでの視聴者との“濃い関係性作り”を強く推奨している点にも触れ、「しっかりファンコミュニケーションをとりブランドの一貫性を持つことが重要」とアドバイスした。
「今後もプラットフォームの変化や収益ルールに敏感になり、AI時代の波をうまく乗りこなしてほしい」との言葉で、動画は締めくくられた。
チャンネル情報
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。