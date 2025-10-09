マジで好きってこと♡男が「本気で付き合いたい女性」にする行動
気になる彼と付き合うなら、遊びの恋ではなく、本気の恋がいいですよね。
男性が「本気で付き合いたい女性」だけにする行動があるんです！
それをこれから紹介します。
｜予定を聞いてくる
あなたの予定を知りたがるということは、あなたにマジで恋している証拠です。
好きな女性とは、たくさんデートをしたいと思うもの。
もし、予定が合わなくても、ただ断るだけではナンセンスです。
「その日は予定あるけど、〇日と〇日なら空いてるよ。」といくつか候補日を伝えるといいでしょう。
｜LINEのやりとりが続く
LINEのやりとりがなかなか終わらないってことありませんか？
それは彼が終わらせないようにしているのかも♡
会えない間も、あなたと繋がっていたいという彼の好意の表れです。
いつも彼から話題を振ってくれるなら、たまにはあなたからも新しい話題を提供し、LINEを楽しみましょう。
LINEで盛り上がっているなら、会った時はもっと楽しいはずです！
｜遅い時間まで付き合わせない
楽しい時間はあっという間にすぎてしまうもの。
デートをしていたら、いつの間にか外が暗くなっていたってことありませんか？
まだ一緒にいたいし、お別れするのが寂しいと思うのは、彼も一緒です。
でも、「本気で付き合いたい」と思っている女性には、遅い時間まで付き合わせません。
彼が早めの解散を提案してきても、落ち込む必要はないのです。
あなたのことを大切に思っているからこそ、なるべく早く家に帰してあげたいという本気の気持ちを彼が表しているのでしょう。
｜たくさん笑っている
あなたといる時に、彼がたくさん笑っているなら、本気の恋をしている可能性が高いです。
好きな人と一緒にいる時間は、胸が幸せな気持ちでいっぱいになりますよね。
それは彼も同じです。
あなたといる時間が、楽しくてたまらないのです。
彼がいつも笑っているなら、あなたと本気で付き合いたいと思っているに違いありません。
あなたは、彼の本気サインに気付いていましたか？
彼の行動を思い返していてください。
もしかしたら、あなたが見逃していただけで、彼はアピールしていたかもしれませんよ♡
