【川崎 さちえ】古い機種「iPhone SE（第1世代）」と「iPhone4S」を出品したら、たった1日で売れた…その値段は？

9月に最新のiPhoneは17が発売になり、スマホの話題も尽きません。新しいモデルのスマホは「普通にパソコンが買えるのでは？」と思うような価格になっていることもあり、価格が抑えられている中古のモデルも人気になっています。中古といっても比較的新しいモデルでないと売れない印象がありますが、実はかなり古いモデルでも売れる可能性があるそう。メルカリのトレンド通信では、iPhone5やiPhone6が10代の間で密かに人気とあります。一般的にスマホは新しいほど販売価格が高くなりますが、家の中には古い機種が眠っていることも多いのでは？ 実は筆者の家にもありました。何年も前に使っていたiPhone SE（第1世代）とiPhone 5、iPhone 4、iPhone 4sが。そこで、本当に売れるのかどうかを、実際に出品をして確かめてみました。出品までの準備や出品した後のことをレポートしていきます。

スマホの状態を確認。メルカリにスマホを出品できる基準とは

iPhone SE（第1世代）は電源が入り問題なく使用できる状態。iPhone 5 は充電をしようと思っても通電しませんでした。そのためスマホの中身を確認できません。

iPhone 4に関しては、画面が割れている上に、本体に隙間ができています。壊滅的な状態ですが、実は通電しました。iPhone 4sは通電しますし、動作確認をしても問題なし。機種が古いというだけの状態です。

今回実際に出品したのは、iPhone SE（第1世代）と iPhone 4sです。まずはiPhone SE（第1世代）の経過や結果について。

出品にあたってまず確認するのは、メルカリのルールです。スマホの出品ではチェックしてクリアしなければならない項目があります。

・ネットワーク利用制限が「◯」もしくは「ー」になっているか

・端末を初期化する

・SIMカードを本体から取り外す

・機能に不良がないか確認する

・バッテリー最大容量を確認する

・画面や本体に割れなどのダメージがないか確認する

iPhone SE（第1世代）においては、全ての項目をクリアしました。スマホにネットワーク利用制限がかかっていると、メルカリに出品することができませんが、スマホのIMEIを使って契約していたキャリアで検索ができます。実際に調べると利用制限はかかってないので出品可能です。

バッテリー最大容量も85％あり、これにはちょっとびっくり。もっと低いと思っていたからです。本体には少し汚れがありましたが、画面の傷はほぼありません。ただSIMカードが入っていないことを確認して、初期化をして出品しました。販売価格は7800円です。他の同機種の相場を見て判断しました。

出品して数分以内に「いいね」が1つつきました。そして出品から約1時間後には、値下げの依頼がありました。6300円への値下げです。送料やメルカリへの手数料を引いても満足できる売上金になるので、その価格に変更。すぐに購入されました。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送して、翌日には受取評価。送料やメルカリの販売手数料を引いて、5220円の売上金となりました。

iPhone SE（第1世代）は2016年3月に発売になった機種。今から9年以上前のものでも、これだけの金額になる、しかもあっという間に購入されることに驚きました。

iPhone SE（第1世代）は最終的に6300円で売れましたが、以前iPhone 8を販売した時の価格よりも高い結果になりました。1年ほど前ですが、筆者はiPhone 8を6000円で売っています。iPhone 8はサイズ感が良いということで意外と人気の機種。発売は2017年ですからiPhone SE（第1世代）の1年後となります。この2つの機種の販売価格を比較すると、iPhone SE（第1世代）の方が高い結果になったのは意外でした。

もちろんスマホのバッテリー最大容量や傷などの違いはありますが、機種によっては新しい機種よりも高い、あるいはほぼ変わらない価格で売れることがあるとわかりました。

iPhone 4sを出品

iPhone 4sは2011年に発売されたモデルで、当然ながらずっと使っていませんでした。そのため充電が切れている状態。最初に困ったのは、充電器ケーブルでした。

「Dockコネクタ」と呼ばれるタイプなので、「Lightning」や「USB Type-C」が使えません。部屋のあちこちを探した結果、Dockコネクタが見つかったので、とりあえず充電が可能に。充電ができても動くか不安でしたが、動作には問題はありません。

充電をすれば動くので、まずは中身の確認をしました。バッテリー最大容量に関しては表示がなく確認ができませんでした。本体にも汚れがありますから、それを明記して3000円で出品しました。この価格にしたのは、他に出品されているiPhone 4sの販売価格やスマホの状態から判断したからです。

出品したその日は「いいね」が2つつきました。そして23時間後に2500円の値下げ依頼が来たので、その価格で販売しています。値下げはありましたが、送料とメルカリへの手数料を引いても1800円の売上金が入ってきました。

出品しない方がいいと判断したスマホ。その理由

iPhone 4に関しては、画面が割れている上に本体に隙間ができています。壊滅的な状態ですが、実は通電しました。接触の関係なのでしょうが、稀に起動するのですが、すぐに画面が見えなくなってしまいます。そのため、設定や写真などの確認ができません。

iPhone 5は何の反応もしません。起動せず中身の確認がでないため、出品はしませんでした。いずれのスマホも、購入者がスマホを修理できる人だった場合、中の情報が丸見えになってしまうためです。

古いスマホ。出品は意外と簡単だった

古い機種が家の中に眠っている人は多いと思います。「古いから売れない」という思い込みがあるので、売る気にはならないことが理由の1つです。実は筆者も同じでした。あまりにも古い機種だったので、出品しても無駄ではないかと思っていたのです。それに、スマホの出品って面倒というイメージがありました。調べないといけないことも多いですし、わからないことを質問されるのも面倒だなと思ったからです。

でも実際に出品してみると、意外と簡単です。メルカリのルールを守るのは大前提ですが、わからないことはわからないと書けばいいのです。筆者も「スマホに詳しくないので、ご質問があっても回答できないこともあります」と商品説明に記載していました。でも質問は全くありませんでした。

それに、キーワードを入れるなど検索に引っ掛ける特別な工夫も必要なさそう。機種名や容量などを記載すれば、意外と検索にかかると思います。

購入するのは業者さんかも

古いスマホを出品して思ったのは、購入するのは業者が多いのではないかということでした。iPhone SE（第1世代）に関しては、購入者のアカウントが「◯◯ショップ」だったので業者さんでしょう。iPhone 4sはアカウントからは分かりませんが、その可能性があると思います。そもそもこのような古いスマホを普通に使おうとは思わないでしょうから、部品取りの可能性もあると思うのです。

業者さんの場合は転売するのかなとも思うのですが、筆者はそれに関しては特に気にしません。自分では使わないスマホが、誰かに使ってもらえるならそれでいいと思うからです。

メルカリのトレンド通信では古い機種のカメラ機能に魅力があって、若い世代が買っているとの情報もありました。もちろんそれもあるのでしょうが、業者さんの需要も意外と多いのではないかと感じています。常にチェックをしているからこそ、出品してすぐに購入されるのではないかと。

古い機種は売れないと思いがち。でもこのまま眠らせているだけよりは、売ることで筆者には売上金が入り、購入者にも何らかのメリットが生まれます。そう考えると、古いスマホをメルカリで売るのもよいのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、スマホを出品するにあたっては注意点もありますから、まずはその確認をしっかりと行うことが大切です。

もっと読む＜じつはメルカリで「100均の商品」が「300円以上」で売れている謎…その意外な「5つのワケ」＞

じつはメルカリで「100均の商品」が「300円以上」で売れている謎…その意外な「5つのワケ」