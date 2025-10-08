AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

AIを使って発想の“視点”を変える「聞き方」

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、問題の解決策を見つけたいときにおすすめなのが、技法その8「広い観点」です。

こちらが、そのプロンプトです。

人間の頭脳は、一度「考えた」観点に固定化される傾向があります。その状態で考え続けても、活性化している観点に“引っ張られて”しまって、他の観点にうまくズラせない。「視野が狭くなる状態」になってしまうわけです。

そこで、発想の視点を強制的にズラすために開発されたのが、様々な発想法に含まれている発想の切り口（フレーズ・観点）を抽出して6つの大分類に分けた「6観点リスト」です。

この「6観点リスト」を明示的に指示し、AIからアイデアを引き出すのが、技法「広い観点」です。

「Tシャツ販売」の新しい販路を考えてみよう

では、実践してみましょう。

「視点を変える」とは、既存の枠組みを疑うこと。たとえばあなたの会社が、新しい速乾Tシャツを開発したとします。高機能な素材が普及していくなかで、これまでのTシャツとは違う用途や利便性も考えられるのではないかと、企画を開発した担当者は考えています。

しかし営業のあなたは、そのTシャツは従来どおりの販売チャネルで売れるのか、もっと最適な販促方法があるのではないかと、悩んでいます。既存の枠組みを疑った、広い視点からアイデアがほしいところです。

「付着した水分がすぐに乾くTシャツ」と、いたってシンプルな商品説明になっていますが、他に特徴があればそれも自由記述部分に入力してください。

