寿司店で「不快で何の味もせず」　30年経っても怒りが消えない接客を語る女性

「当時SNSとかあったら呟いていた」――こう怒りを吐露するのは都内在住の60代女性。とある有名寿司店で経験した気まずい出来事を、30年経った今も忘れることができないようだ。

「お椀の提供を受けただけで、なかなかお寿司を握ってくれず」

肝心の寿司が一向に出てこなかったのだ。だが急かすわけにもいかず、時間だけが経過。するとその後、大将と板前の間でなされた会話に女性は耳を疑った。（文：湊真智人）

注文スキップされ、ほかの客まで「目が点に」

会話の口火を切ったのは大将だった。

「だいぶ待った頃、ずっと席を立たないのが気になったのか大将（店舗の責任者？）が『そちらのお客さんは？』とカウンターの中にいた他の人に聞いた時に『もう済みました！』と」

これに女性が驚いたのは言うまでもなく、その場に居合わせたほかの客も唖然としたという。

「私のあとに来たお客さんには提供されているのに、私には提供されないのをそのお客さんも気になっていたようで、そんなときにこの一言だったので私もそのお客さんも目が点に」

その様子に、店側はようやく「ハッ」と気が付いた様子で、即座に寿司を握り始めた。しかし女性には寿司を楽しむ気力は残っていなかった。

「不快で何の味もせず店をあとにしました」

せっかく訪れた有名店だったが、残念な結果に。後に女性はこうも推測している。

「オーダーしたときは大将はおらずカウンターにいた別の人でしたので、大将にはあとからのお客さんのオーダーしか通してなかったんだと思います」

オーダーミスはあり得ることだが、その後の対応がまずかったようだ。現在もこの店は営業中だというが、女性の鬱憤は未だに収まっていないようで、

「そのような対応をされた所には二度と行っていません」

と書いている。

