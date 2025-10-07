【ワシントン＝向井ゆう子】超党派の米下院議員団を率いて９月下旬に中国を公式訪問した民主党のアダム・スミス下院議員が読売新聞のインタビューに応じ、中国の李強（リーチャン）首相らとの一連の会談を通じ、中国側から米国との「生産的な対話」を求める働きかけがあったと明らかにした。

米国との多角的な関係改善を目指し、中国が米側との接触を強化している可能性がありそうだ。

スミス氏は、下院軍事委員会の民主党トップ。米議会が超党派で対中強硬に傾く中、中国との「平和共存」を目指す立場だ。今回の訪問に関して、中国側の姿勢が「以前ほど攻撃的ではなくなっている」と振り返った上で、「会談相手全員が『もっと生産的な対話ができないか』と意思表示してきた。これが中国が（米国に）伝えたかった最大のメッセージだった」と指摘した。

米下院議員団の訪中は２０１９年以来６年ぶりで、議員団は李氏のほか、董軍（ドンジュン）国防相、米中関税交渉を主導する何立峰（フォーリーフォン）副首相らとも会談した。スミス氏は、今春に中国の謝鋒（シエフォン）駐米大使と初めて会食した際、「ぜひ中国に来てほしい」と依頼があったとし、中国側の提案が訪中実現のきっかけだったと説明した。

米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席は、１０月末から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて対面会談を予定している。スミス氏は会談について「主に経済の議論になる」としつつ、「軍事面の懸念も議論に含めるよう働きかけている」と述べた。議員団は一連の会談で、核軍縮を巡る協議の再開など、軍事対話の強化を要請したという。

台湾問題を巡っては、中国側は米国による武器供与に関して「挑発的だ」と反発し、民進党の頼清徳（ライチンドォー）政権に対する警戒感をあらわにした。スミス氏は「中国が大艦隊で台湾を包囲し、明らかに侵攻準備に見える行動を取るのは、事態をエスカレートさせるだけだ」と反論した。

読売新聞のインタビューは今月３日、ワシントンの米議会で行われた。