£Ê£Æ£Á±Æ»³°Ñ°÷Ä¹¤Î»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷ÂáÊá¤òÊó¥¹¥Æ¤âÃÇºá¡Ö¼þ°Ï¤ËÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç£²Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÊóÆ»¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬£·Æü¤Ë±Æ»³°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï£Õ¡Ý£²£°£×ÇÕ»ë»¡¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¡£µ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤òµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¥É¥´¡¼¥ë¶õ¹ÁÅþÃå»þ¤ËÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸åºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¡¢Èà¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¡Ø£±£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¾¯½÷¡Ù¤Î²èÁü¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È¶Ã¤¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤ÆÆÃ½¸¡£»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ë¡Î§°ÊÁ°¤Î¥â¥é¥ë¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ý¥ë¥Î¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇºá¡£¡Ö²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤ä¤äÇö¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£