LEE×ABC-MART♡2WAY VOLUME LOAFERが10/7発売

ABC-MARTと雑誌『LEE』、スタイリスト高橋美帆さんがコラボした「2WAY VOLUME LOAFER」が、2025年10月7日よりABC-MART各店および公式オンラインストアで発売♡モデル竹下玲奈さんのコーディネートビジュアルも公開され、ジャケット×デニムからニット×スカートまで幅広い秋冬コーデを提案。付属ベルトで2WAY仕様、価格は7,700円（税込）です。

2WAY仕様で日替わりコーデも自由自在

「2WAY VOLUME LOAFER」は、付属のサドルベルトとメタルパーツベルトを付け替えるだけで、シンプルにも華やかにも変身。

気分やスタイリングに合わせて足元の印象を自在にチェンジできます。

BLACK、BROWN、GRAYの3色展開で、ジャケット×デニムやニット×スカート、休日のミリタリーMIXスタイルなど幅広いコーディネートに対応。価格は7,700円（税込）、サイズはS～XLまで。

快適＆スタイルアップを叶える設計

アッパーには柔らかなPU素材、ライニングにはジャージ素材を使用し、秋冬でも足元をやさしく包み込む快適設計。

5cmのラグソールでスタイルアップしつつ底づき感を抑え、歩きやすさも◎。ボリューム感のあるデザインは重たすぎず、オンオフ問わず活躍します。

日常生活からお出かけまで、万能に使えるローファーとして注目の一足です♡

LEE×ABC-MARTの万能ローファーで秋冬コーデ完成

2025年10月7日発売の「2WAY VOLUME LOAFER」は、付属ベルトで2WAY仕様、快適素材と5cmラグソールで歩きやすくスタイルアップも叶う万能ローファー。

竹下玲奈さんの着こなしビジュアルも公開され、BLACK・BROWN・GRAYの3色展開で、ジャケット×デニムやニット×スカートなど秋冬コーデに大活躍。

価格7,700円（税込）でABC-MART各店・公式オンラインにて購入可能♡