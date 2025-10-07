¡ÖPK¤Ç¤·¤ç¡ª¡×±ºÏÂ¿Ø±Ä¤Ï¹³µÄ¤â¡È¥Î¡¼¥Ï¥ó¥É¡ÉÈ½Äê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþÇúÈ¯¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 1¡¼0 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê10·î4Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤¿¡©ºÝ¤É¤¤¥Ï¥ó¥Éµ¿ÏÇ¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¯¥í¥¹¤òËÉ¤¤¤À¾ìÌÌ¤Ç¥Ï¥ó¥Éµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢PK¤È¤ÏÈ½Äê¤µ¤ì¤º¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¡£¤½¤Î45Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡±ºÏÂ¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢MF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF¶â»ÒÂóÏº¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î±¦¤«¤é±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¿À¸Í¤ÎDFËÜÂ¿Í¦´î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¶â»Ò¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Ï¥ó¥É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢Å«¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ç¿³¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë¤â¡¢¥Î¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊ¢Éô¤ËÅö¤¿¤ëÁ°¤Ë¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢²òÀâ¡¦±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²òÀâ¡¦¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¡ÊVAR¤ò¡Ë¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡£¡Ê¼ê¤Ë¡Ë¤«¤¹¤á¤¿¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î39Ê¬¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤Ç±ºÏÂÂ¦¤Î¥Ï¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤ÆPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤ÏÇúÈ¯¡£ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¹¤²¤Æ¤ë¤«¹¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Î°ã¤¤¡©¡×¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ªÊ¢¡©¡×¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤È¡¢¡Ö´ð½à¤¬¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ï¡©¤³¤ì¥Ï¥ó¥É¤ä¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¤³¤ì°ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¡ÖPK¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö°ì´ÓÀ¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤¡±ºÏÂ¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤ì¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÉþ¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï±ºÏÂ¤¬1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡ÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿J¥ê¡¼¥°¡Ë