NHK連続テレビ小説の第113作『ばけばけ』が9月29日より放送開始となった。本作は、松江の士族の娘・小泉セツと、その夫で作家の小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。主演映画『ベイビーわるきゅーれ』でブレイクを果たした郄石あかりが、ヒロインの松野トキを演じている。

脇を固めるキャストも実に豪華だが、とりわけ話題を集めているのはトキの母・フミを演じる池脇千鶴だ。初回の放送では、池脇のある体のパーツが注目された。

朝ドラ視聴者が絶賛した「おっかさんの手」

舞台は明治初期。元武士たちが髷を落として新しい仕事を見つけていくなか、松江藩の上級武士だったトキの父・司之介（岡部たかし）は時代についていけず、無職生活を続けていた。そんな父を学校でバカにされ、「父上は何も悪くないんだよね？」と涙を流すトキに、フミが「悪くないよ、一つも」と寄り添う。

そこでクローズアップされたのが、トキを優しく抱きしめる手。ふっくらとした厚みのある池脇の手が、SNS上で「なんて温かい手！」「手のお肉がすごくいい」「おっかさんの手で涙出たわ」と話題になった。手だけではなく、表情や佇まいなど、そのすべてで子を持つ中年女性の役に説得力をもたせる池脇の存在感に多くの人が圧倒されている。

15歳で芸能界デビュー→22歳で挑んだ“濡れ場”

池脇は15歳の時、オーディション番組で映画監督の市川準に見出され、CM『三井のリハウス』の8代目リハウスガールとして芸能界デビュー。1999年には市川監督の『大阪物語』で映画初出演を果たし、日本アカデミー賞ほか数々の映画賞の新人賞を総なめに。飛ぶ鳥を落とす勢いで、2001年にはNHK連続テレビ小説『ほんまもん』で当時歴代最多となる応募者2541人の中からヒロイン役を勝ち取った。

そんな池脇の女優としての地位を確固たるものにしたのが、2003年の映画『ジョゼと虎と魚たち』だ。奇しくも『ばけばけ』の池脇と『あんぱん』の妻夫木聡という朝ドラで改めて注目される2人が主演を務めた作品で、足の不自由な少女・ジョゼと平凡な大学生・恒夫の切ない恋の行方を描いた。

障害者の“性行為”を体当たりで表現

特筆すべきは、同作が「健常者と障害者のラブストーリー」ではなく、「青春恋愛映画の金字塔」として今に伝わっていること。映画やドラマにおいて障害者は往々にして、ピュアで、真面目で、優しく健気といった風に美化されがちだ。だが、ジョゼはそうじゃない。ひねくれていて口が悪く、自分の思い通りにならなければ駄々をこねたり、恒夫と性行為に及ぶために自ら服を脱いだりもする。

そのステレオタイプではないキャラクター設定と、池脇から滲み出る「生活感」が、ジョゼを障害者ではなく、一人の人間として立ち上がらせていた。ゆえに、終盤で描かれるジョゼと恒夫の気持ちのすれ違いが個別の特殊なものではなく、どんなカップルにも起こり得るものとして共感を呼んだのだろう。

「生活感」は女優・池脇千鶴を語る上で重要な一つのワードであり、彼女が演じる人物はこの世のどこかに存在していそうなリアリティを持っている。



“中年女性らしい”体型＆顔つきが話題に

池脇が9年ぶりに連続ドラマの主演を務めたことで話題になった、2021年放送『その女、ジルバ』（東海テレビ・フジテレビ系）。アパレルの物流倉庫で働く40歳の独身女性・新を演じた池脇は、ジョゼの頃と比較すると体型がふっくらに。特殊メイクでクマやたるみを作り、猫背気味で役に臨んだ。

普段、映画やドラマを観ていると「冴えない設定なのに美人じゃん！」とツッコミを入れたくなることもあるが、池脇演じる新は本当にどこにでもいそうな雰囲気で驚かされたものだ。

序盤でしっかりと役作りをしているからこそ、その後、新が平均年齢70歳の高齢バーで最年少ホステスとなり、自信をつけて輝く40代女性に変身する過程がより魅力的に視聴者の目に映る。また池脇は伝説のママ・ジルバも1人2役で演じているのだが、ジルバとして登場する時はさすがの美しさとオーラを放っていた。

加齢による変化も「役の幅が広がるので楽しみ」

近年は、その役に合わせた変幻自在ぶりがたびたび話題となる池脇。2024年放送のドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）では、第9話にゲスト出演し、意識障害で昏睡状態の娘を抱える母親を演じた。

あえて素肌の質感を残した顔には娘の目覚めを信じて待ち続ける母親の苦悩が刻まれており、多くの人の胸を打った。池脇の出演は、主役の杉咲花と若葉竜也たっての希望だったそう。

わずかなシーンだったが、ごく一般の母親になりきる池脇の名演が医療ドラマとしてとことんリアリティにこだわる作品に多大な貢献を果たしており、このキャスティングは大成功だったと言えるだろう。

2025年放送の『秘密〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ・フジテレビ系）第2話では、介護のストレスから「自分が美女である」という妄想に取り憑かれた末に同僚2人を殺害するコンビニ店員を怪演。

同作は清水玲子による漫画を基にしたドラマで、原作ファンの間ではビジュアルの再現度の高さが絶賛されていた。

美女妄想に取り憑かれているという設定は、そのキャラクターが不美人であることを前提としている。そんなある種の汚れ役をベテランでありながら受け入れる器の大きさには尊敬の念を禁じ得ないが、そもそも池脇は美しくあることにこだわっていない。

2021年の『SPUR』（集英社）のインタビューでも、池脇は見た目の若さや美しさを気にしたことがなく、「むしろ年を重ねると、そのぶん役の幅が広がるので楽しみなんです」と語っている。

実際、素朴な中年女性を演じさせたら池脇の右に出る者はいないように思う。表面的ではない内面から滲み出る美と、劇中では描かれない役の背景と生活感までもが画面から匂い立ってくるような味のある演技で、観る者の記憶に残り続ける池脇。「ポスト樹木希林」との呼び声も高く、その唯一無二の存在感がこれからの日本の映像界を支えていくことは間違いないだろう。

(苫 とり子)