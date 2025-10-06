【地獄】「あんた専業主婦なんだから役員やりなさいよ！」押しつけ合いにいがみ合い。地獄の幼稚園役員決め【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
――ついにやってきた役員決めの回でした。CHIHIROさんも役員をされているそうですが、役員決めはやはりぎすぎすした空気で、なかなか決まらないものなのでしょうか？
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：役員決め、すぐには決まらないと思います。幼稚園にもよるかもしれないですが、誰か立候補してくれないかな〜とたぶんみんな思っていて、立候補する人は少ないと思います。
――役員の中には、会長、副会長、会計、書記と役割があるそうです。おすすめの役割や苦労しそうな役割があれば教えてください。
CHIHIRO：自分が得意な役割についたほうが活躍できると思います！逆に得意でない役割につくとキツイかもです(汗）。
――現実的に、働きながら役員をするというのはやはり厳しいのでしょうか？CHIHIROさんは漫画を描きながら役員をされていると思いますが、時間の使い方などコツがあれば教えてください。
CHIHIRO：イベント前は役員の集まりがたくさんあるので、その辺りは仕事と役員の両立は難しいです。でも役員は必ずやらなきゃいけない仕事ではないので、仕事優先で！の気持ちで取り組んでます。
――役員が決まった途端、ついさっきまでぎゃあぎゃあ言い合っていたママが真顔で即帰宅するシーンが最高でした。他の皆のため、子どものために役員に立候補したふたりに励ましの言葉をかけてあげてください。
CHIHIRO：ひまりちゃん、優ちゃん、えらい！あなたたちの役員の活動は絶対子どもたちのためにもなるし、いい経験になります！共にがんばろー♡
