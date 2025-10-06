ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç½ÂÃ«¹Ô¤Îó¼Ö¤¬²óÁ÷Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¡½ÂÃ«¡Áºí¾Â´Ö¤Î¾å²¼Àþ¡¢Âç°æÄ®Àþ¡¦¹Â¤Î¸ý¡ÁÆó»Ò¶ÌÀî´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡Éüµì¤á¤ÉÎ©¤¿¤º
¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤ÇÎó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢ÊÒÊý¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦º´ÃÝ½áµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢6Æü¸áÁ°6»þ¸½ºß¤âÄä»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢Àîºê»Ô¹âÄÅ¶è¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç³Æ±ØÄä¼Ö½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²óÁ÷Îó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î½ÂÃ«¡Ýºí¾Â´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÈÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¡¦¹Â¤Î¸ý¡ÝÆó»Ò¶ÌÀî´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éüµì¤ÎÌÜ½è¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£