Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢¤Î²ûÀÐ¤½¤ÐÅ¹¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯6·îOPEN¡ª¡Û¶¾Çþ¤È¸þ¤­¹ç¤¤ÈþÌ£¤òÄÉµá¤¹¤ëÌ¾Å¹¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©ÀïÌ¾Å¹¤ËÎò»Ë¤¢¤ê¡£¾¼ÏÂ38Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤Ïµ¡³£ÂÇ¤Á¤ÇÐ§Êª¤âÂ·¤¨¤¿Ä®¶¾Çþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÂçÄÍ¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¼êÂÇ¤Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ35Ç¯¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëºí¾Â¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬À¤ÅÄÃ«¤ÇÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£°ÜÅ¾¤ò