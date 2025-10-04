武豊とゴールドパートナー契約

バスケットボール男子Bリーグの京都ハンナリーズは2日、中央競馬で通算最多勝記録を更新し続ける武豊騎手と2025-26シーズンのゴールドパートナー契約を結んだことを発表した。競馬界の超大物との異例の契約に、ファンからも驚きの声が上がっている。

京都ハンナリーズは、公式サイトで「JRA騎手 武豊様とゴールドパートナー契約締結のお知らせ」と題し、京都府出身の武豊との契約を発表。JRA通算4608勝（2025年10月2日現在）、日本ダービー史上最多の6勝などの実績を添えている。

3季連続の契約となるが、知らなかったバスケファンや競馬ファンも多く、Xには驚きの声が並んだ。

「武ちゃん、個人でゴールドパートナーとはすごいわ！」

「そんなパターンあるんか！」

「マジか、すごいな」

「個人とってえぐない！？」

「武豊がパートナーにいるの強すぎる」

「個人スポンサーできちゃうの、レジェンドすぎるわ」

「武豊様！！！！！ 個人スポンサーカッコ良すぎる！！！！」

京都ハンナリーズのシーズンパートナーにはメジャー、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの5つのランクがある。

パートナーには企業が名を連ねており、個人での契約は異例。公式サイトでは「ランクごとに付与された権益を企業様の課題解決に活用頂くことができます」としている。



（THE ANSWER編集部）