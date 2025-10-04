オズワルドの畠中悠が３日、Ｘを更新。ホリエモンこと堀江貴文氏からの野菜を食べる事へのツッコミの恐怖に耐えきれず「僕と野菜を許してください！」と泣きを入れた。

畠中は腎臓がんを経て、野菜を食べるなど食生活も見直すとし、ラジオ番組でその事を語ったところ、ホリエモンが「野菜食って健康ってバカみたいな信仰」などと噛みついた。そのことを再び２日のラジオ番組で触れたところ、ホリエモンが再び「野菜で健康とか言ってると、また病気になるぞ。。ちゃんと学べ予防を。真面目に学ばずに諫言する人を茶化すのがお前らクソ芸人どもなんだよ」とＸでツッコんでいた。

この投稿に気付いた畠中は「もういいって！！！」と投稿。これに堀江氏とも親交がある編集者の箕輪厚介氏が「よくないです。続けて欲しいです！」と口を出し、畠中は「なんでなんですか！もう野菜が怖いです！」。

箕輪氏はこれをホリエモンに伝え、「正しく野菜を理解すれば怖くありません」という言葉を伝えると、畠中は「しっかり野菜と向き合います」と投稿。その後「俺と野菜が何したっていうんだよ、、」と思わず愚痴。

箕輪氏は「単純に野菜食ったら健康になるって考え方が変だって言っているそうです」とまたも伝言。畠中は「野菜食ったら健康になるって考えではないです！誰にも押しつけてません！健康的な生活の例えで自炊したり野菜食べたりって言っただけです！もう健康と野菜を結びつけませんので僕と野菜を許してください！」と白旗を上げていた。