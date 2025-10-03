ロッテは、洋酒チョコレート市場売上売上No.1（インテージ＋ 洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額）の「ラミー」発売60周年記念に、ファンの人々へ感謝を込めた「ラミープレミアムテリーヌ」をロッテグループ公式オンラインモール限定で10月7日10時から発売する。





同製品は、ラミーにも使用している特製ラムレーズンを従来品の2倍（ラミーテリーヌ比。製造時に製品1本当りに入れるラムレーズン重量の比較）に増量し、テリーヌをよりみずみずしく、よりラムレーズンを楽しめるプレミアム品質に仕上げた。内容量は、約10％増量（ラミーテリーヌとの標準重量比較）しながらも、値段そのままを実現した。一口食べれば、口いっぱいに広がる芳醇なラム酒の香りと、カカオの奥深い味わいが絶妙に重なり合う。また、華やかでプレミアム感のあるパッケージで、自分向けのご褒美としてはもちろん、バレンタインや母の日などのギフトとしてもおすすめ。大人がときめく味わいをぜひ堪能してほしいという。

同品は洋酒を使用している。アルコール分5.6％。アルコール度数が高い商品となっている。食べるの際は注意が必要。子どもやアルコールに弱い人、妊娠・授乳期の人、運転時などは遠慮してほしいという。



「ラミープレミアムテリーヌ」

開発担当者は、「『ラミー』は発売60周年を迎える。ファンの人々に感謝を込めて、これまでと一味違うスペシャルな商品を届けるべく、発売当初からのこだわりである『特製ラムレーズン』が従来品の2倍（ラミーテリーヌ比。製造時に製品1本当りに入れるラムレーズン重量の比較）の同製品を企画した。ラムレーズン量を増やすことで生地の水分量や口どけの程度が変わってしまうので、焼き加減の調整に何度も試作を重ね、中までしっとり濃厚な生地にたどり着いた。ラミーを愛している消費者はもちろん、ラムレーズンを愛する『ラムレーズン党』の人々にもぜひ試してもらいたい自信作となっている」とコメントしている。

［小売価格］3240円（税込・クール手数料・送料別）

［発売日］10月7日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp