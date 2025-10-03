肌にやさしく美バストに♡AERA BLUE新作ブラレット登場

補正下着メーカーが手がけるAERA BLUEの新作ブラレットが登場。オーガニックコットンリブを使用した肌あたりのやさしい素材で、XS～Lまでのサイズ展開。アイボリー・チャコールの2色から選べ、快適な着心地と美しいバストラインを両立。旅行やジムにも便利な手洗い不要・洗濯機OKで、身も心も解放されるブラレットをぜひ体験してみてください♡

補正下着メーカーの技術で美シルエット

カップから肩まで一体型のオーガニックコットンリブと、バスト周りに内蔵された伸びない素材が、バストを下と横からしっかり支えます。

横広がりを防ぎ、メリハリのあるラインを実現。背中部分には縦横に伸びるコットンベア天竺を採用し、体にフィットしてズレにくく快適な着心地です。

ストレスフリーなヘルシーデザイン

背中が大きく開いたデザインでアウターを選ばず、凹凸のある硬いパーツも不使用のためくい込みにくく、アウターへのひびきも軽減。

コンパクトに収納可能で旅行やジムにも便利です。幅広ストラップやタグの内側縫い付けなど、肌への優しさにも徹底配慮されています。

敏感肌でも安心♡オーガニックコットン

表裏ともオーガニックコットン使用で、袖ぐりや衿ぐりは袋縫い加工に。縫い目が肌に当たらず、一日中快適に過ごせます。

肌を労わりつつ、美しいバストラインとおしゃれなシルエットを両立。着るだけで心地よさと自信を感じられる、まさに“一度着けたら手放せない”ブラレットです。

身も心も解放する新感覚ブラ♡



AERA BLUEのオーガニックコットンリブトライアングルブラレットは、快適な着心地と美しいバストラインを両立してくれます。アイボリー・チャコールの2色展開で、XS～Lサイズまで対応。

旅行やジムにも便利で洗濯機OK。8,250円（税込）で手に入る新感覚ブラは、肌にも心にも優しく、日常をより快適に彩ります♡