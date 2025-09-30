ITXジャパンが運営するアパレルメーカー「Zara」が、創業50周年を記念して、50人のトップクリエーターたちとコラボした衣服、アクセサリー、家具などを10月6日に、発売します。各アイテムにはクリエイター独自の精神が息づいており、カシン・ローンさんの「ラブブ」、ケイト・モスさんの「Keepsake Boxes」が登場するほか、アナ・スイさん、ナオミ・キャンベルさん、シンディ・クロフォードさんとのコラボグッズがラインアップされています。

さらに、写真家のデヴィッド・ベイリーさんは「アビエータージャケット」を提案。スタイリストのハリー・ランバートさんは、バッジで覆われた帽子でユーモアを表現。さらに、メイクアップアーティストのパット・マクグラスさんはメイクアップバッグ、Zaraの数々の象徴的なキャンペーンを手がけてきたスティーブン・マイゼルさんが、スタイリッシュなペットキャリーをそれぞれデザインしています。

Zaraは、1975年にスペイン・ア・コルーニャでアマンシオ・オルテガさんにより創業。インディテックス会長を務めるマルタ・オルテガ・ペレスさんは、今回のコラボについて、「このような形でアーティストの方々が私たちの記念日を祝ってくださることを大変光栄に思います。彼らはそれぞれの分野を想像力、革新性、そして誠実さという面で牽引するトップランナーであり、Zaraが創業当初から持ち続けてきたクラフトの品質とデザインの喜びという情熱を共有しています」とコメントしています。

コレクションの収益は、女性のリーダーシップを通じて環境保護に取り組む非営利団体「Women’s EarthAlliance」に全額寄付。Zaraは寄付金に応じて同額を上乗せし、参加アーティストが選定した50の慈善団体にも、それぞれ2万ユーロを支援するということです。