『ポケポケ』新パック「ハイクラスパックex」新登場 一部カードはミラー仕様ホログラムや新イラスト用意
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）のテーマ拡張パック「ハイクラスパックex」が、9月30日に登場することが発表された。また、収録カードの一部が公開された。
【画像】新絵柄のピカチュウ、アルセウス、サーナイト！『ポケポケ』新パックの収録カード
「ハイクラスパックex」は、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録、特に◆◆◆◆は登場したすべてのカードが再収録される特別なパックになっている。
さらに、一部のカードにはミラー仕様のホログラムや新しいイラストが用意。この拡張パックは1パックあたり4枚のカードで構成されており、◆◆◆◆以上が必ず1枚封入されている。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「ハイクラスパックex」に登場するカードの一部紹介
ニャオハ[◆]
ルカリオ[◆◆◆]
レッド[◆◆]
カード全体に光沢があるミラー仕様のカードが新たに登場！
ゲッコウガ[★]
サーナイト[★]
博士の研究[★★]
一部のカードに新しいイラストが追加されます。
ピカチュウex[★★]
アルセウスex[★★]
マッシブーンex[★★]
一部の◆◆◆◆のカードが特別なデザインの★★になって登場！
【画像】新絵柄のピカチュウ、アルセウス、サーナイト！『ポケポケ』新パックの収録カード
「ハイクラスパックex」は、過去に登場した拡張パック「最強の遺伝子(A1)」から「空と海の導き(A4)」までに登場したカードを多数再収録、特に◆◆◆◆は登場したすべてのカードが再収録される特別なパックになっている。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「ハイクラスパックex」に登場するカードの一部紹介
ニャオハ[◆]
ルカリオ[◆◆◆]
レッド[◆◆]
カード全体に光沢があるミラー仕様のカードが新たに登場！
ゲッコウガ[★]
サーナイト[★]
博士の研究[★★]
一部のカードに新しいイラストが追加されます。
ピカチュウex[★★]
アルセウスex[★★]
マッシブーンex[★★]
一部の◆◆◆◆のカードが特別なデザインの★★になって登場！