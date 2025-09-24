人生を家族に捧げてきたとしても、その思いが同じ形で返ってくるとは限りません。実は思いも寄らぬ現実が潜んでいることがあります。定年という節目は、積み重ねてきた年月の重みと、隠された真実を突きつける瞬間でもあるようです。

家族のために捧げた30年…定年間際に襲った「まさか」の裏切り

大手企業で部長職を務める金子明彦さん（58歳・仮名）の現在の月収は68万円ほど。世間ではエリートと呼ばれる部類のサラリーマンですが、定年まであと2年を切り、これまでの会社員人生を振り返ることも多くなったといいます。「すべては家族のため。この一言に尽きますね」と金子さんは語ります。

「平日は終電まで働くことも多かったですし、週末は接待ゴルフでつぶれる。管理職になってからは、ずっと部下と上司の板挟みで胃が痛む日々でした。それでも私には家族がいる。それだけで頑張ってきました」

仕事に打ち込めたのは、妻・里美さんのおかげでした。家のことや子どものことは、すべて里美さんがこなしてくれたのです。しかし、全幅の信頼を寄せる妻に対し、不信感を覚えることもあったといいます。

「妻は時々、ブランドものの新しい服やバッグを買ってきます。しかし自分が稼ぎ、頑張っているからこそ妻はブランドものを購入できる、むしろ誇りに思うべきだと自分を納得させていました」

いつからか、夫婦の会話は子どもの進学や家の修繕といった「業務連絡」ばかりになっていました。妻が日中、何をしているのか、何を感じているのか――そんなことに思いを巡らせる余裕も、きっかけも失っていたのです。

そして、ある週末に事件は起こりました。

普段はさわることのない妻のクローゼット。たまたま掃除を手伝っていた明彦さんは、その奥にしまわれた古い木箱に気づきます。何気なく蓋を開けると、中に入っていたのは見覚えのない預金通帳が十数冊。すべて妻の個人名義のものでした。そこに記されていたのは、明彦さんの知らない支出入の記録。一番古いものを確認すると、かれこれ30年前のものであることがわかりました。

さらに木箱からはクレジットカードカードの明細も出てきました。それは、明彦さんがファミリカードとして渡していた会社のものとは違うもの。摘要欄には「OOデパート」「XXブティック」「旅行代金」などと記されていました。明彦さんの把握していないところで、妻はへそくりをやりくりし、散財をしていた――その記録だと考えられました。

「自分がワンコインの昼食で済ませていたその日に、妻は高級ホテルのランチを楽しんでいた。私が必死の思いで契約を取ってきたボーナスが、妻のブランドバッグに変わっていたのです」

本当は、うすうす気づいていたのかもしれません。しかし、家族の体裁を守るために見て見ぬふりをしてきました。決定的な証拠を前に、明彦さんはその場に崩れ落ちるしかなかったのです。

「俺は何のために働いてきたのだろう……」

しばらく呆然として、その場を動けなかったといいます。

「知らなかった」では済まされない…浪費妻が招く「最悪の結末」

長年連れ添った夫婦が定年を機に離婚する「熟年離婚」において、金銭問題は深刻な火種となり得ます。

裁判所『令和4年 司法統計年報』によると、離婚の申立て動機として「浪費する」という項目は、夫側からが8.6％、妻側からが10.5％を占めています。金銭感覚や価値観の違いが、定年という人生の節目で表面化することも珍しくないようです。

では、なぜパートナーに隠れてまで浪費を続けてしまうのでしょうか。その背景には、単なる物欲だけでなく、複雑な心理が隠されている場合があります。たとえば、高価な物を所有することで満たされる承認欲求や、夫婦間のコミュニケーション不足からくるストレスを買い物で発散する、といったケースです。

もし、このような浪費が原因で離婚に至った場合、法的にはどうなるのでしょうか。夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は、原則として2分の1ずつ分け合う「財産分与」の対象です。しかし、一方の配偶者がギャンブルや過度な買い物など、明らかに不当な目的で財産を減少させた場合、その行為は「特有財産の不当な処分」と見なされ、浪費した分を差し引いて財産分与額が調整される可能性があります。

さらに、浪費の程度が夫婦生活を破綻させるほど深刻で、協力・扶助義務に著しく違反していると判断されれば、民法上の離婚原因である「悪意の遺棄」に該当する可能性もゼロではありません。ただし、どこからが「浪費」で、どこまでが「許容範囲」なのかを法的に証明するのは容易ではないのが実情です。

「妻に通帳を突きつけると、意外にも冷静でした。『やりくりして使っていただけよ。贅沢もしたけれど、老後のためにしっかり貯金もしているわ』と、別の通帳を見せられました。確かに、その貯金と私の退職金を合わせれば、老後は安泰でしょう」

ただ、明彦さんの心は晴れないままだといいます。

「問題はお金じゃないんです。金額でもない。どこか価値観がズレている……そんな、もやもやとした感覚なのです」

〈参考資料〉

裁判所『令和4年 司法統計年報』

e-Gov 法令検索「第七百六十二条（夫婦間における財産の帰属）」「第七百六十八条（財産分与）」