俳優の北村総一朗（89）が22日、ブログを更新。自身の死亡説がネット上で流布されていることを受け、注意喚起を行った。

北村は「何気にYouTubeショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた」と、ネット上で「『踊る大捜査線』で亡くなっていた俳優3人」のうちの1人として自身が紹介された画像を貼り付け、「しかもご丁寧にも、2023年6月20日に心不全と死亡日と病名まで書かれている。つまり今日まで、この2年と6ヶ月間は、私はこの世には存在しなかったわけだ」と言及。「『おらは天国に行っただ。』うっすらと鳥肌がたった」と率直な思いを吐露しつつ、「誰が何の目的と根拠で、私の為に『三途の川の渡り賃』6文銭を払ってくれたのだろう。所詮人間は孤独である。今ここに居る私は誰だろう」と疑問をつづった。

事実無根の死亡説が拡散されていることに「個人的には不愉快極まりないが」とした上で、「この珍景な映像を見ていると、私が亡き後、世間はこうした映像を、今私が見ている様に当然の事として受入れるだろう。しかし物は考えようだ。一般的には望んでも滅多に遭遇出来ないスピリチュアルで不思議な死後の景色の一端を、貴重にもYouTubeを通して感じ、覗き見する事が出来たのだと言っても過言ではあるまい」と前向きに受け止めた。

一方で「ただ、しかし、これは私だけの問題ではないのです。メディアやSNSの世界は正に玉石混淆なのです」と指摘。「羊頭狗肉、看板に偽り有りと、決して無防備に信じてならないと言う事実を、私は身をもって教えられたからには、一層、固定観念から脱却し知見を養い多角的な情報収集を常に怠らず、正しい判断力を養う様、努めなければなりません」とネットリテラシーに対する思いをつづり、「そこで僭越ながら、ブログ仲間の皆様に、いくらかでも参考になればと、敢えてブログにアップする次第です」と発信した理由を説明した。