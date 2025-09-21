2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年1月12日）※株価・優待等の情報は執筆時のものです。*****「株主優待」で、パンを買える銘柄のいわゆる「パン銘柄」を使えば、街のパン屋で休日用のパンを買うことも可能です。ただ、お店で買う場合は限られた店舗のみでしか使用できないため、一般的には「パン銘柄」とは知られていない「株主優待」も、お取り寄せなどでパンを買えないか調べてみました。これでお店が少ない地域でも、「株主優待」でパンを買えます。※株価は2025年12月17日終値

【写真】優待券で買ったMIYABIのパン

株主優待券でパンが買えるものを「パン優待」と名付けてみました。実は、街の有名パン屋でも使える「株主優待」があります。

おいしい「パン銘柄」で有名なのは、クリエイト・レストランツ・ホールディングス（3387※）（株価1,180円、最低投資額11万8,000円）で、「ジャン・フランソワ」や「サンジェルマン」で使えます。これらのパン屋さんでお金を出して買ったことがある人は「株主優待でパンが買えるの？」と喜ばれることでしょう。

クリエイト・レストランツ・ホールディングスの「株主優待」は、100株だと2,000円分（年間4,000円）、200株だと4,000円分（年間8,000円分）の優待券がもらえます。もし、400株なら6,000円分（年間1万2,000円分）の優待券がもらえるのですが、1年以上継続保有すると、追加で2,000円分（年間4,000円分）がさらにもらえるため、合計で年間1万6,000円分の優待券を獲得できます。権利月は2月・8月です。

たとえば、400株保有していて、すべて「ジャン・フランソワ」や「サンジェルマン」で使ってもよく、その場合は年間1万6,000円分のパンが買えるわけです。これなら、もし節約していても、「たまにはパン屋さんのパンを買っちゃおう」という誘惑にかられます。

※証券コード…証券取引所に上場する企業に割り振られる識別コードです。従来は数字のみの4桁で構成されていましたが、2024年1月以降に新規上場した企業には、数字だけでなく英文字も入ったコードが設定されるようになっています。

意外性のある銘柄として、大庄（9979）（株価1,069円、最低投資額10万6,900円）もあります。大庄は、居酒屋の「庄や」や「日本海庄や」などを全国展開していて、そちらでも株主優待券が使えますが、デニッシュパンで有名な「MIYABI（ミヤビ）」でも優待券が使えます。

大庄の「株主優待」は、100株だと500円券6枚（3,000円分、年間6,000円分）。2月・8月の年2回の権利です。デニッシュ食パン（1.5斤）は税込1,100円なので、株主優待券2枚を出せばわずか100円の支払いになります。「株主優待」があるからこそ、「休日のためにパンを買って帰ろう」と思えるのではないでしょうか。

「パン優待」としては、コモ（2224）（株価3,015円、最低投資額30万1,500円）もあります。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、長期保存ができる「ロングライフパン」を製造するメーカーです。賞味期限は常温・未開封の状態で、製造日より60日間あります。

このコモの株主優待は、3月権利で、100株保有では3,000円相当の自社製品。長期保存ができるパンの詰め合わせセットが自宅に届きます。

丸亀製麺を全国展開するトリドールホールディングス（3397）（株価3,915円、最低投資額39万1,500円）は、パンの印象があまりないかもしれませんが、「焼き立てコッペ製パン」で使えます。

これは、竹ノ塚、綾瀬駅、葛西駅にあるお店で、焼きそばパンといった惣菜パンから、生クリームを挟んだスイーツ系コッペパンまで、さまざまな具材を挟んだコッペパンを販売しています。

トリドールホールディングスの「株主優待」は100株で3,000円分（年6,000円分）の優待カードチャージ。200株なら4,000円分（年8,000円分）ですが、1年以上継続保有している場合は追加で3,000円分（年6,000円分）贈呈されるので、合計で1万4,000円分が受け取れます。3月・9月の年2回の権利です。



焼き立てコッペ製パンの惣菜パン（筆者撮影）

飲食店を展開するバルニバービ（3418）（株価1,061円、最低投資額10万6,100円）も、兵庫県淡路島の「しまのねこ」で利用できます。こちらは、湯だねパンに淡路島の食材を合わせたパンが人気のお店。このお店でも使える優待電子チケットがもらえ、100株で3,000円分、200株で6,000円分、300株で9,000円分がもらえます。優待の権利は7月です。

ドトール珈琲店を運営するドトール・日レスホールディングス（3087）（株価2,313円、最低投資額23万1,300円）の「株主優待」が使えるパン屋さんは、「コッペ田島」です。定番の「ソーセージドッグ」や一風変わった「半熟卵ビーフシチュー」、なつかしい「揚げコッペ」などが買えるコッペパンのお店です。

この「コッペ田島」では、学芸大学駅前店や西荻窪店、浅草ROX店の3店舗で株主優待カードが使えます。

このドトール・日レスホールディングスの「株主優待」は株主優待カードで、バリューカード残高をまとめることもできます。100株で1,000円分、300株で3,000円分、500株で5,000円分です。権利は2月です。

地方だとお店がないこともあるので注意！そこで……

紹介した「パン優待」ですが、株主優待券が使えるお店は限られているため、選択肢は少ないと思ってしまいます。そこで、他の「株主優待」を使うことにより「パン優待」に変えて選択肢を多くして、全国の人にも使いやすくならないか考えてみましょう。

たとえば、紹介したコモのパンは、テイ・エス テック（7313）の株主優待のポイント交換でも選ぶことができ、大光（おおみつ）（3160）の優待券が使える業務スーパー「アミカ」でも店舗によっては買えました。

また、千趣会（8165）の株主優待を使えば、通販サイトのベルメゾンで「金谷ホテルパンセット」、「神戸屋の人気パンセット」、八天堂の「くりーむパン詰合せ」などを選ぶといったこともできます。



八天堂のくりーむパン詰合せ（筆者撮影）

ほかにもあります。「あさくまファーム」では、京都生まれのデニッシュ食パン、R-nineの「KYOTO DANISH」を買え、このサイトでは、あさくま（7678）、テンポスホールディングス（2751）の「株主優待」を1,000円単位で使えます。お取り寄せサイトでも紹介されたデニッシュ生地の食パンを家にいながらにして注文し、お家まで届けてもらえます。

さらには、PYC（プレミアム優待倶楽部）を「株主優待」にしている銘柄でWILLsCoin（ウィルズコイン）を貯めて、「蔵家」のクリームクロワッサンと交換もできます。この「蔵家」のクリームクロワッサンは、クロワッサン焼成前にスチームを加える製法で作った商品だそうで、冷凍してもしっとりした食感が味わえるのだそうです。

WILLsCoinの交換商品はタイミングによって品切れの場合もありますが、現在のところ、10個入りを4,500WILLsCoinと交換できます。

このように、工夫次第で保有株の「株主優待」を「パン優待」に変えることができます。パン好きは、「この銘柄はパンと交換できないか？」と考えて、まずはじっくり調べてみることです。

〈「株主優待」とは？〉

ここで、「株主優待」について説明しておきます。私たちが株を買うと「株主」になれます。企業は株主に対し、割引券や優待券、お米やカタログギフトなどをプレゼントすることがあり、これが「株主優待」です。

〈「権利付最終日」とは？〉

権利付最終日とは、株主がその銘柄を保有することで、配当金や優待などの株主権利を得られる最終取引日のことです。

つまり、配当金や「株主優待」などを取得するためには、企業が決める「権利確定日」に、株主として株主名簿に記載されている必要があります。

例えば、2025年1月末の権利付最終日は1月29日、権利落ち日は1月30日です。そのため、1月末に優待を実施している企業の「株主優待」の権利を受けるためには、1月29日までに株を買っておかなければなりません。