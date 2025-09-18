北川景子出演ムービーも公開！ミキモト「レ ペタル プラス ヴァンドーム ロゼ」新作登場

ミキモトから、2025年9月26日（金）に待望の新作コレクション「Les Pétales Place Vendôme Rosés（レ ペタル プラス ヴァンドーム ロゼ）」が登場します。パリ・ヴァンドーム広場を舞う花びらに着想を得たジュエリーは、ピンクゴールドにアコヤ真珠やダイアモンドが調和するエレガントなラインナップ。さらに北川景子さん出演のスペシャルムービーも公開され、気品と洗練を纏う瞬間を彩ります。

「Les Pétales Place Vendôme Rosés」は、花びらのように柔らかな曲線をピンクゴールドで表現し、アコヤ真珠とダイアモンドを組み合わせた新作シリーズです。

ラインナップは、ネックレス（10,230,000円、7,040,000円、9,240,000円）、ブレスレット（3,740,000円）、ピアス（3,300,000円、583,000円）、イアリング（616,000円）。

どのアイテムも上質な輝きで肌に優しく馴染み、特別な日をより華やかに演出します♡

ホワイトゴールドで描く花びら

同日には「Les Pétales Place Vendôme」より、ホワイトゴールドとダイアモンドで繊細にかたどったピアス（3,960,000円）とリング（4,950,000円）も発売。

ピアス

リング

花びらの立体感を感じさせるフォルムは、光を受けてきらめき、クラシカルな中にモダンな雰囲気を漂わせます。

ピンクゴールドの柔らかさとはまた違う凛とした印象で、装いを格上げしてくれるタイムレスな逸品です。

北川景子が体現する優雅な世界

新作の発売に合わせて、北川景子さんが出演するスペシャルムービーも公開。舞台はコレクションのインスピレーションの源であるパリ・ヴァンドーム広場。

風に舞う花びらの中で北川さんが「ロゼ」を纏う姿は、女性の気品と強さを映し出し、ジュエリーの魅力を余すことなく伝えます。見る人を惹き込み、まるで映画のワンシーンのような美しさです♪

永遠に咲き続ける花びらをあなたに♡

パリのエスプリを宿した「Les Pétales Place Vendôme Rosés」と「Les Pétales Place Vendôme」は、まるで時を超えて咲き続ける花びらのように、女性の人生を華やかに彩ります。

ピンクゴールドの柔らかな光、ホワイトゴールドの気品あるきらめき。どちらもあなたの特別な瞬間に寄り添い、永遠の輝きを与えてくれるはず。今こそ、自分らしい一粒の花びらを手にしてみませんか？