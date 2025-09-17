東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言撤回など不可解な言動を繰り返した後に、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長が１７日付でＸ（ツイッター）に投稿した。

５日ぶりの投稿は、伊豆高原メガソーラーに反対する内容。「『メガソーラー通信』最新号 第２８号が本日、伊東市全域に新聞折り込みされました。通信に書かれている内容に添って、私が過去に立ち上げて代表をしていた『伊豆高原の森と八幡野の海を守る会』がブログで解説を始めています。『伊豆高原メガソーラー計画は止まっている、は本当か』」と記した。

田久保市長は「工事は止まっていますが、事業そのものは無くなっていません」と主張している。

ここ約２カ月は、追及を受けている学歴詐称疑惑と、正副議長に見せたとされる「卒業証書」らしき文書に関してする投稿は行わず、メガソーラー問題が終わっていないとする旨の投稿を連続している。

今回の投稿には「計画が止まっていようと止まっていなかろうと、あなたが市長で居続ける必要はないと思います」「メガソーラーよりも優先して解明すべき事あるのではないですか？」「卒業証書を公開すれば、一気にこの不安定は安定しますよ」「陰謀論より、先に報告すべきことがあります！」「メガソーラー計画より市長はまず自分の疑惑解明からです」「どうぞ一刻も早く活動家に戻って思う存分ご活躍ください」「メガソーラーのことはスラスラ語るのに東洋大学のことになるとモゴモゴ」「卒業証書を公開すれば、聞きます。それまでは話は聞けない」「メガソーラーの話はもういいよ！」「メガソーラーと卒業証書は別の問題やろ笑」「とっとと卒業証書だせや笑」「メガソーラーの前に潔白証明を」「問題をすりかえるな」「論点ずらすな。卒業証書出せ」「メガソーラーは分かったから早く卒業証書を提出して下さい！」との投稿が殺到して、荒れ模様となっている。