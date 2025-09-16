声優の神谷浩史・木村良平が表紙を務める『TVガイドVOICE STARS vol.35』が9月16日（火）に東京ニュース通信社より発売される。

【画像】神谷浩史・木村良平が表紙『TVガイドVOICE STARS vol.35』

TVアニメ「桃源暗鬼」（日本テレビ系）で共演している神谷浩史と木村良平。共演作も多くレーベルメイトでもある彼らだが、2人での取材は珍しいという。通常版の表紙は、笑顔が印象的な爽やかなカットを採用。対して限定表紙版は、貫禄のある大人な雰囲気に仕上がっている。業界をけん引するトップ声優による貴重な邂逅を、18ページにわたって大特集する。

巻末特集は、にじさんじ所属のVTuber・加賀美ハヤトをフィーチャー。11月5日（水）に1st Mini Album「ULTIMATE CITY」がリリースされるということで、制作経緯や収録曲について最速インタビューした。アーティストビジュアルと1st One Man Live “ALPHA ONE”のビジュアルを雑誌ロゴと組み合わせた裏表紙にもご注目いただきたい。さらに、本アルバムに収録されている楽曲「デュオバース」の制作を担当したTHE BACK HORNの菅波栄純にスペシャルインタビューを実施。加賀美の魅力や、楽曲収録当時の様子を語った。

その他、'26年1月より放送予定となるTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」で主演を務める阿座上洋平や、11月19日（水）に2ndフルアルバムをリリースする土岐隼一、青春×ホラーで話題沸騰のTVアニメ「光が死んだ夏」（日本テレビ系）で共演の小林千晃と梅田修一朗、10月5日（日）より放送開始のTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」（フジテレビほか）に出演する入野自由、9月19日（金）より公開の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』で主人公のデンジを演じる戸谷菊之介、アニバーサリーブックの発売が決定したGRANRODEOらを特集。それぞれに趣向を凝らしたグラビアとインタビューが掲載される。

購入者特典も決定。アニメイトでは阿座上洋平、セブンネットショッピングでは小林千晃×梅田修一朗、楽天ブックスでは土岐隼一の生写真が付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）