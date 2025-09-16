「そりゃ効くわ…」と膝を打つ！ 離れた客を呼び戻すデジタル時代の逆張り戦略

顧客の記憶から消える「魔の2年間」の法則

通販業界では、「お客さんが離脱して2年たつと戻ってこない」といわれます。

たしかに2年もたてば、ショップの存在自体、記憶から消し去られてしまう可能性が高いでしょう。

デジタル時代の逆張り戦略！

アナログDMという名の特効薬

2年たって忘れられてしまう前に、どうやってショップのことを思い出してもらうか。私が試してみて思った以上に効果があったのが、郵便でダイレクトメール（DM）を送ることです。

私のショップでは、「何日ぶりに買ってくださったか」というデータをとっており、1年半が最長という結果が出ています。

そのため、2年ではなく、1年半以内にお客さんになんらかのコンタクトをとって、思い出してもらうようにしています。

お客さんに接触するタイミングとしては、購入後6カ月、1年、1年半の節目に、あえて郵便でDMを出しています。

開封率・成約率アップ！

メールにはない「郵便」だけの強み

なぜ、わざわざ郵便で送るのかというと、電子メールがあたり前の時代だからこそ、郵便で届くと人の温かみを感じてもらえるからです。

また、メールボックスに届く電子メールよりも、圧倒的に数が少ないせいか、実は郵便によるDMの開封率はとても高いのです。

さらに成約率も高く、私のショップの場合、DMを送ったお客さんの5人に1人は再び購入してくれています。

暑中見舞いからチラシまで。心に響く「紙」のコミュニケーション術

また、リピート顧客にお礼をする目的と、離脱したお客さんにショップのことを思い出してもらうため、「暑中見舞い」のハガキを送ったこともあります。

暑中見舞いのハガキも思った以上に反響があり、実験的にやってみた私自身も驚きました。

通販カタログが送られてくるとき、よく同封されている紙のチラシがありますよね。実は、あのチラシも非常に効果が高いそうです。

やり過ぎは禁物！ 顧客に愛されるDMの「黄金律」

「今さら郵便？」などと思いがちですが、ほかがやっていないからこそ、試してみると、思った以上に好意的に受けとってもらえるのです。

ただし、いくら効果があるからといって、しょっちゅう郵便を送ると飽きられてしまいます。

私の場合、お客さんの誕生日、暑中見舞い以外は、年末の購買意欲の高い時期に、お得な商品のお知らせを送るくらいで、年に3〜4回までにとどめています。

POINT あえてアナログなDMや暑中見舞いが、けっこう効果を発揮します

※本稿は、『「おウチ起業」で4畳半から7億円 ネットショップで「好き」を売ってお金を稼ぐ！』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。