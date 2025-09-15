9月6日に成年式を終え、16日には国立競技場で開催中の「東京2025世界陸上」にご臨席される悠仁さま。成年皇族になられたことで、今後は学業を優先しながらご公務に取り組まれる。お出ましの機会が増えつつあるなか、関心が高まっているのは悠仁さまのお人柄だ。

「悠仁さまは未来の皇室を担う成年皇族になられただけでなく、皇位継承順位2位とあって“将来の天皇陛下”としての期待も寄せられています。ただ、これまで悠仁さまのお人柄はあまり知られておらず、公の場にお成りになった際には“笑顔が少ない”といった指摘もありました。

しかし成年式に先立ってNHKで放送された特番では、悠仁さまの高校の同級生が明かした悠仁さまの“皇室ジョーク”がSNSで話題に。また、紀子さまもお誕生日のご回答文書で、悠仁さまが自炊されているなどの“素顔”を明かしていらっしゃいました」（皇室担当記者）

14日放送の報道番組『真相報道バンキシャ！』（日本テレビ系）でも、悠仁さまの“素顔”が特集された。番組では、悠仁さまと筑波大学附属高校で3年間同じクラスだった同級生3人がインタビューに応じ、悠仁さまとの交流を語った。

彼らは一昨年の12月に東京・上野公園で悠仁さまとピクニックをしたといい、番組ではそのときの写真も紹介された。ピクニック後には、悠仁さまが「もんじゃ焼きを食べたことがない」とおっしゃったことから、みんなで月島のもんじゃ焼きを食べに行ったという。

この他にも彼らは、悠仁さまとマクドナルドやスターバックス、映画にも一緒に行ったことを明かしていた。カラオケにも行ったといい、悠仁さまは人気バンド「RADWIMPS」や「SEKAI NO OWARI」の楽曲を歌唱されていたという。

さらに、悠仁さまの博識ぶりが垣間見えるエピソードも。“山手線ゲーム”で歴代天皇の名前がお題に上がった際、悠仁さまは負け知らずで“無双”していたとのこと。修学旅行で沖縄に行った際も、同級生が見たことのない虫の名前を悠仁さまに尋ねたところ、悠仁さまは即答されていたという。

この同級生たちによると、悠仁さまとはいまも連絡を取り合う仲だという。彼らの一人はインタビューで、悠仁さまについて「3年色々なことを共有してきて、本当に親友の一人としか思えない」とコメント。また、「（悠仁さまから）『初めてのことができて楽しかった』と言ってもらえたときが、一番嬉しくて思い出に残っています」とも振り返っていた。

番組では同級生が提供した悠仁さまとの記念写真も公開され、悠仁さまはどの写真でも笑顔を浮かべられていた。なかには同級生が悠仁さまの肩に手をかけ、悠仁さまがピースをされるお姿もあった。

「日テレのインタビューに応じた同級生は、NHKの特番に出演した同級生とは別の人でした。ただ昨年9月に、悠仁さまのお誕生日をクラスで祝ったエピソードは共通していましたね。どの同級生も悠仁さまが気さくで親しみやすいお人柄であることを語っており、悠仁さまが慕われていることが伝わってきました。悠仁さまは今春に進学された筑波大学でも新たなご友人に恵まれ、充実した学生生活を送っていらっしゃいます。今後はご公務を通じて、悠仁さまのお人柄が伝わる場面が増えるかもしれません」（前出・皇室担当記者）

本誌も6月下旬に、悠仁さまが大学周辺の牛丼チェーン店「松屋」の前で、夜遅くまでご友人と歓談されるお姿を目撃している。楽しそうに大きく口を開けてお笑いになっていた悠仁さまは、まさに“普通の学生”そのものだった。

高校時代の同級生が証言した悠仁さまの“等身大の素顔”に、Xやネットでは感激する声が広がっている。

《俺たちと同じように、友達と普通の学生時代を過ごせていることに感動してる 素敵なお友達を持てて本当に良かったよ 自分事のように嬉しく思う》

《皇族だと、確かに「もんじゃ」は遠い食べ物かも。 悠仁さま、ご学友と召し上がったもんじゃの味は…青春そのものだったでしょう》

《バンキシャ見てたら悠仁さまが初カラオケで歌ったのRADとセカオワって同級生言ってて激アツ センス良すぎるでしょ》

《悠仁親王殿下に親近感わきました。ご学友の方達も、みんな良い人ばかりで、友達にも恵まれ楽しい学生生活を送ってらっしゃたエピソードにほっこりしました》

《少し驚いたのが悠仁さまがカラオケで RADWIMPSとSEKAI NO OWARIを 歌われると知って何か嬉しくなった！》