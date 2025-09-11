令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

9月10日（水）に放送された同番組では、森香澄が飛行機での移動中に遭遇した“恐怖体験”を語った。

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は「森香澄、CAになる」。元CA・風吹ケイ教官のもと、機内のトラブル対処をしながら森のCA適正チェックを行った。

【映像】「マジで地獄」森香澄が飛行機で遭遇した“恐怖体験” 非常識な男性客に凍りつく

この日は、教官補佐としてコロコロチキチキペッパーズ・ナダルも登場。ナダルをお客に見立て、実際に起こる機内トラブルを再現し、森が自ら対処法を考えて実践していった。

一方、番組内では森がCAにまつわる素朴な質問をぶつける場面も。

森は「お客からナンパされることは？」と尋ねると、風吹は「実際に私はないけど、ある方はある。私の見解なんですけど、すごくかわいらしくて朗らかな方は（連絡先を）もらってるイメージ」と答える。

男性客から名刺をもらったり、ドリンクサービスの際に紙コップに連絡先を書いて渡されたりするCAもいるのだそう。

さらに、風吹は「実際に（連絡を）返して結婚してる先輩もいる」と告白。機内でのナンパから結婚につながることもあると話すと、森は「えー！」と驚いていた。

また、森は機内で怖い思いをしたことがあると語る。

「エコノミークラスに乗っていて、隣（の席）がおじさまだった。私はずーっと寝ていて、ふと起きたらこの人めっちゃ見てるなって。もう怖くて隣を見られなくて…」

隣の男性客からの視線に恐怖を感じた森だったが、その場でSNSを見ると「隣、森香澄っぽいんだけどw」との投稿を発見。

男性客の非常識な行動に、森は「そこからの数時間がマジで地獄でした」と不快感を示す。これにナダルも同情した様子で、「それ言ってもいいんちゃう？これなんすか？って」と本人を問い詰めるべきだと語った。