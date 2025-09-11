火加減も、甘みも、思いのままに【東芝】の炊飯器がAmazonに登場中‼
一粒に、技と心を込めて。炎匠炊きの真髄【東芝】の炊飯器がAmazonに登場!
東芝の炊飯器は、1420ワットの大火力で一気に炊き上げる「炎匠炊き」機能を搭載。強火でお米の芯まで熱を伝え、ふっくらと粒立ちの良いごはんに仕上げる。
「本かまど炊き分け」では、料理や好みに合わせて「かため」「おすすめ」「やわらか」の3通りから食感を選択可能。毎日の食卓に合わせた炊き分けができる。
「真空ひたし」機能により、内釜を真空状態にして圧力差でお米の芯までしっかり吸水。α化を促進し、ごはんの甘みを引き出す。冷めてもおいしい仕上がりが特長。
多彩な炊飯コースを搭載。甘みを最大限に引き出す「甘み炊きコース」、冷めてもかたくならない「お弁当コース」、解凍後もおいしさが続く「冷凍ごはんコース」、さらに「ゆで卵・半熟卵」などの調理も簡単にできる「調理コース」も備える。
お手入れも簡単。天面はフラットパネルでサッと拭きやすく、洗うのは内釜と内ぶたの2点のみ。内ぶたは凹凸が少なく、手軽に清潔を保てる設計。
火加減、甘み、食感まで自在に操る一台。日々のごはんに、こだわりの一粒を。
