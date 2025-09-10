ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

飛行犬のプリントがかわいすぎる！急な雨でも対応可能！【ダブリュピーシー】のコンパクト日傘がAmazonにて販売！

ダブリュピーシーの日傘は、「飛行犬」とコラボレーションしたデザインが特徴的な、機能性と可愛らしさを兼ね備えたアイテムである。お空を飛んでいるように見えるワンちゃんたちの姿が、日差しを遮るだけでなく、見る人の心を癒してくれる。

この日傘は、全カラーで遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+を実現した「完全遮光日傘」である。日焼けの原因となる紫外線だけでなく、肌に悪影響を与えるブルーライトも100%カットする性能を兼ね備えた生地を使用している。

この製品は日傘として作られているが、はっ水防水加工が施されているため、急な雨にも対応できる。晴れの日も雨の日もこれ一本で対応できるため、荷物を減らしたい通勤・通学時にも便利だ。

開閉はポキポキと折る必要がないイージーオープン仕様で、スムーズに開閉できる。可愛らしいデザインと高い機能性を両立させている。

5段式の骨を採用した折りたたみ傘であり、非常にコンパクトである。カバンのポケットにすっぽりと収まるサイズ感で、かさばらないため、持ち運びに便利である。また、スクエアな形状は、カバンのシルエットを崩さずに収納できる。