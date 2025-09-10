遮光率・UVカット率100％！飛行犬のプリントがかわいすぎる！【ダブリュピーシー】のコンパクト日傘がAmazonにて販売！
飛行犬のプリントがかわいすぎる！急な雨でも対応可能！【ダブリュピーシー】のコンパクト日傘がAmazonにて販売！
ダブリュピーシーの日傘は、「飛行犬」とコラボレーションしたデザインが特徴的な、機能性と可愛らしさを兼ね備えたアイテムである。お空を飛んでいるように見えるワンちゃんたちの姿が、日差しを遮るだけでなく、見る人の心を癒してくれる。
この日傘は、全カラーで遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+を実現した「完全遮光日傘」である。日焼けの原因となる紫外線だけでなく、肌に悪影響を与えるブルーライトも100%カットする性能を兼ね備えた生地を使用している。
この製品は日傘として作られているが、はっ水防水加工が施されているため、急な雨にも対応できる。晴れの日も雨の日もこれ一本で対応できるため、荷物を減らしたい通勤・通学時にも便利だ。
開閉はポキポキと折る必要がないイージーオープン仕様で、スムーズに開閉できる。可愛らしいデザインと高い機能性を両立させている。
5段式の骨を採用した折りたたみ傘であり、非常にコンパクトである。カバンのポケットにすっぽりと収まるサイズ感で、かさばらないため、持ち運びに便利である。また、スクエアな形状は、カバンのシルエットを崩さずに収納できる。
