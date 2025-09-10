​誰もが安らぎを求めるはずの家が、心をすり減らす場所になることがあります。家族のためと信じて差し出した手が、いつしか「当たり前」となり、心は置き去りにされていく――ある男性のケースをみていきましょう。

家族のATMと化した70歳の年金生活

​2か月に一度の年金支給日は、鈴木正雄さん（70歳・仮名）にとって憂鬱が訪れる日でした。通帳に記帳された約30万円という数字を確認すると、その日の夕食には決まって、同居する息子の健一さん（45歳・仮名）と妻の美咲さん（43歳・仮名）が神妙な顔で正雄さんの前に座ります。

​「お父さん、今月もお願いしますね」。妻の美咲さんが切り出し、健一さんが続けます。​「悪いな親父。でも、翔太（10歳・仮名）の塾代も上がって、家計が本当に厳しくてさ」。​正雄さんは黙って頷き、銀行の封筒から10万円を取り出し、健一さんに手渡します。これが鈴木家の「恒例行事」となってから、もう10年以上経ちます。月15万円の年金のうち、10万円は息子家族の生活費に消え、残りの5万円で生活する日々。孫の翔太くんも、お金をくれるのは祖父だと自覚し、「じいじ、新しいゲームが出たんだ、買って！」と無邪気にねだってきました。

​家族の笑顔が見たい。その一心で、正雄さんは求められるままにお金を渡し続けてきました。しかし、ずいぶん前から自分は、この家族にとって「お金を出す存在」でしかないことはわかっていました。

​この家の中にいても、自分の居場所はない――そんな孤独感に包まれていました。

​そんな矢先のことでした。ある朝、正雄さんは胸の苦しさを覚えて倒れ、救急車で病院に搬送されました。診断は心労による不整脈。医師からは「少しゆっくり休む必要があります」と告げられ、1か月間の入院生活が始まりました。

​意外にも、その入院生活は正雄さんにとって穏やかなものでした。

​誰からも金の無心をされない日々。看護師は「鈴木さん、今日のお加減はいかがですか？」と名前を呼び、他愛もない世間話に付き合ってくれる。食事の時間になれば温かい食事が運ばれ、ただ自分の体のことだけを考えて過ごせる。

​お金と切り離され、「鈴木正雄」という一人の人間として扱われる心地よさ。もう何十年も忘れていた感覚でした。「もう、あの家には帰りたくない」。その思いは、日に日に強くなっていきました。

​入院を機に決意…月15万円で入居できる「終の棲家」

​退院が近づいてきたある日、正雄さんは意を決して病院のソーシャルワーカーにすべてを打ち明けました。家族からの経済的な搾取と孤独感。そして、こう尋ねたのです。

​「この年金だけで、静かに暮らせる場所はありませんか」

​話を聞いたソーシャルワーカーは親身になって相談に乗り、いくつかの施設をリストアップしてくれました。その中から毎月15万円ほどで入居できる老人ホームを見つけました。都心からは少し離れますが、自然に囲まれた静かな場所でした。

​「費用に含まれていないものが月2〜3万円かかるとして、ここなら年金と貯蓄の取り崩しで十分まかなえる」

​正雄さんの心は決まりました。

​退院日の朝、健一さんが迎えに来ました。病室に入るなり、大きな声で言いました。「親父、退院おめでとう！」。その言葉は、もはや正雄さんの心には響きませんでした。​荷物をまとめ、病院の玄関に向かうと、そこに停まっていたのは見慣れない一台の送迎車。施設の名前が、車体にはっきりと記されていました。

​「親父、なんだよこれ……」

​戸惑う健一さんへ、正雄さんは一枚の封筒を手渡しました。封筒の中には、今後の送金を一切断る旨と、家の所有権は正雄さんにあるものの、彼が施設で暮らす間は無償で貸与することなどが記された弁護士作成の書類でした。

​「達者でな」

​高齢者の虐待には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5種類があります。

​厚生労働省の調査によると、2023年、養護者による虐待の相談・通報件数は40,386件と過去最多を記録。虐待者の続柄は、息子（38.7％）が最も多く、夫（22.8％）、娘（18.9％）と続きます。

​今回の正雄さんの件で言えることは、入院という物理的な距離を置けたことが、自身の置かれた状況を客観的に見つめ直す貴重な時間となったこと。そして、ソーシャルワーカーという第三者に相談できたことが、具体的な行動を起こす大きな一歩となったのです。正雄さんの決断は、自分自身の尊厳を取り戻すための、前向きな選択だったといえるでしょう。

