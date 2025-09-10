2025年9月10日2時から、Appleの新製品発表イベントが放送されました。世界最高のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載したAirPods Pro 3や、5G対応＆高血圧検出機能を搭載したApple Watch Series 11、新しいエントリーモデルのApple Watch SE 3、Apple Watch史上最大サイズのディスプレイを搭載したApple Watch Ultra 3、ProMotionディスプレイ搭載で最大120Hzのリフレッシュレートに対応したiPhone 17、薄さわずか5.6mmの史上最薄のiPhone Air、ハイエンドモデルのiPhone 17 Pro＆iPhone 17 Pro Maxが発表されています。

Appleのイベント - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/apple-events/





Apple Event - September 9 - YouTube

今回発表された新製品は以下の通り。

・2025年09月10日 02時08分

「AirPods Pro 3」が登場、傑出したオーディオ品質や世界最高のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載 - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時20分

「Apple Watch Series 11」が登場、5G対応＆高血圧検出機能＆睡眠の質をスコア化する機能など追加 - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時28分

エントリーモデルの「Apple Watch SE 3」が登場、S10 SiPチップ＆常時表示ディスプレイ搭載で税込3万7800円から - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時31分

「Apple Watch Ultra 3」が登場、ベゼルが細くなりApple Watch最大のディスプレイに進化＆衛星通信機能にも対応 - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時35分

「iPhone 17」が登場、ProMotionディスプレイ搭載で最大120Hzのリフレッシュレートに対応 - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時45分

「iPhone Air」が登場、薄さわずか5.6mmで6.5インチディスプレイ搭載 - GIGAZINE



・2025年09月10日 02時58分

「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」が登場、新デザイン＆新排熱システム採用で新しく生まれ変わったハイエンドモデル - GIGAZINE