あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で9月10日から、北海道のご当地グルメが集結する人気催事「大北海道展」第1弾が開かれる。

「大北海道展」担当歴25年以上のバイヤー森島尚さんが道内をくまなく巡って見つけ出したというイチ推しのグルメなど、計約60社が出店する。

毎回人気のイートインでは、「シハチ鮮魚店」の山盛りおおズワイと10種海鮮丼（3,200円）、「奥芝商店」の竜宮の賄い海鮮スープカリー（2,890円）、「まつ笠」のみそラーメン北海道スペシャル（1,550円）を、それぞれ用意する。

開催時間は10時～20時（最終日は16時閉場）。イートインの営業時間は10時～19時15分（10日は10時30分から。最終日は15時15分まで）。今月16日まで。9月17日～23日は第2弾を開催する。

