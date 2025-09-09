赤福の新作！東京初登場「赤福 生羊羹」三重テラスで限定販売♡

三重・伊勢の名店「赤福」が、東京・日本橋の三重テラスにて初の「赤福 生羊羹」を期間限定販売。2025年9月20日（土）～28日（日）の9日間、各日数量限定で登場します。小豆・砂糖・寒天のみを使用し、やわらかくみずみずしい食感と優しい甘さが特徴。伊勢名物の“あん”の深みをそのまま羊羹で味わえる貴重な機会です。

東京初登場の赤福 生羊羹



「赤福 生羊羹」は、小豆本来の豊かな香りと澄んだ余韻を引き出したやわらかい羊羹です。炊き上げや配合、固め方まで丁寧に調整され、素材の味わいを生かしたさっぱりとした甘さが魅力。

4本入・8本入〈あん／しろあん〉から選べ、数量限定のためお早めに。おひとり様2箱まで購入可能です。

三重テラス12周年記念での販売



三重テラスは2025年に12周年を迎え、感謝の気持ちを込めて東京初登場の「赤福 生羊羹」をご用意。三重の食文化や伊勢土産として長く親しまれてきた“あん”の味わいを、首都圏でも楽しめる特別な機会です。

期間は9日間、数量限定でなくなり次第終了となります。

販売詳細とアクセス情報



販売期間は2025年9月20日（土）～28日（日）、場所は三重テラス1階ショップ（東京都中央区日本橋室町）。営業時間は三重テラスに準じます。

詳細は公式サイトをご確認ください。東京で味わえるこの貴重な羊羹を、ぜひ手に入れてみてください。

東京・三重テラスで初登場の「赤福 生羊羹」は、4本入・8本入〈あん／しろあん〉の数量限定販売。

小豆・砂糖・寒天のみで作られ、やわらかくみずみずしい食感が楽しめます。伊勢名物の“あん”の深みをそのまま味わえる贅沢な羊羹で、日常にほっとする甘みのひとときを♡

ぜひ、大切な方への手土産や自分へのご褒美にもおすすめです。