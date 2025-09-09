日清製粉ウェルナがお馴染みの祝福投稿

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

スポンサーも必死だ。ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）の敵地オリオールズ戦で47＆48号を放った。5日（同6日）には投手としても登板を果たしており、大谷の投打の成績で祝福の投稿を行う日本企業は対応に追われた。

大谷はこの日、2本塁打をマーク。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像を投稿している。さらに投手・大谷に対しても奪三振数に応じてたこ焼きの画像を「SHO-TOWER」として掲載している。

この日は2本塁打だけでなく、週末を挟んだこともあり、日本時間土曜日に大谷が先発し、3回2/3を投げ5三振を奪った投球内容も反映させて投稿した。「そして遅くなりましたが……大谷選手、緊急登板でしたがナイスピッチングでした」として、49個のたこ焼きの画像を公開した。

大忙しの投稿3連発となり、ファンも「今年は50本塁打50奪三振になりそうですね」「50HR-50Kまでもうすぐですね」「今朝のホームランで緊急登板が吹っ飛んでいました」などと反応。新たな二刀流ならでは「50＆50」へ期待を込めた。（Full-Count編集部）