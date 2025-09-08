陽キャなポメラニアンに生後4日目の赤ちゃんを会わせてみたら…？想像以上に熱烈歓迎する姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で3.5万回再生を突破し「いい匂いするもんね」「尻尾ブンブン！」「お姉ちゃんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『生まれて４日赤ちゃん』と犬を会わせてみた結果→嬉しくなりすぎて…思った以上に『感情ダダ漏れな光景』】

赤ちゃんとワンコを会わせてみたら…？

TikTokアカウント「hani_pome228」に投稿されたのは、ポメラニアン「ハニ」ちゃんが生まれて4日目の赤ちゃんと対面したときの光景です。

パパが赤ちゃんを抱っこしてソファに座るとすぐにグイグイと接近！パパの腕の間に顔を突っ込んだり、赤ちゃんの頭や手をクンクン…。気になって仕方のない様子。

テンションが上がりすぎたハニちゃんは、後ろ足だけで立ち上がりお手手をチョイチョイとする仕草もお見せしたそう。陽キャだというハニちゃんの本領発揮です…！

想像以上の熱烈歓迎♡

妹ができたことが嬉しすぎて、あふれでる感情を抑えきれない模様。群れで暮らしていたワンコは、赤ちゃんを本能的に『守るべき存在』として認識するともいわれています。人と犬との素敵な関係性が分かる尊い光景が広がっていたそう。

生後4日目にしてモフモフのお姉ちゃんの洗礼を浴びた赤ちゃん、スクスクと逞しく成長してくれることは間違いないでしょう…！

微笑ましい光景にニンマリした人は多いようで「しっぽブンブンブン♡」「お姉ちゃんだね」といったコメントのほか、投稿主さんへの祝福の声が届けられました。

とぼける姿もかわいい♪

ハニちゃんの陽気でお茶目な姿も別投稿にて紹介されています。とある日、ソファで寛ぐハニちゃんの手元には未使用のマナーパンツが…！

驚いたママは『どこから持ってきたの？』と尋ねますが、当のハニちゃんは「さぁ…」とばかりに視線を逸らしたそう。宙を見ていたかと思うと、ママとばっちり視線を合わせてとぼけるという見事な技までお披露目したとか。

その後はおパンツで遊ぶことに成功したハニちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「hani_pome228」には、ハニちゃんのチャーミングな姿がたくさん紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hani_pome228」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております