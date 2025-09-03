【DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション】 10月30日 発売予定 価格：12,480円

「DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション」

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション」を10月30日に発売する。価格は12,480円。

本製品はTeam ASOBIのアクションアドベンチャー「アストロボット」のデザインを取り入れたDualSense。2024年9月にはソフトの発売と同時に「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」が発売されており、今回は一部デザインを変更した新商品となる。

既存の商品はタッチパッドのデザインが丸い目だったが、ニヤリとした笑顔のデザインに変更。価格も500円ほどアップする形での販売となる。9月12日より全国のPlayStation取扱店にて予約受付が開始される予定。

2024年9月発売の「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.