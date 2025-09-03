ニヤリ笑顔で復活！ 「DualSense “アストロボット”ジョイフル リミテッドエディション」が10月30日に発売タッチパッドのデザインが変化
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション」を10月30日に発売する。価格は12,480円。
本製品はTeam ASOBIのアクションアドベンチャー「アストロボット」のデザインを取り入れたDualSense。2024年9月にはソフトの発売と同時に「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」が発売されており、今回は一部デザインを変更した新商品となる。
既存の商品はタッチパッドのデザインが丸い目だったが、ニヤリとした笑顔のデザインに変更。価格も500円ほどアップする形での販売となる。9月12日より全国のPlayStation取扱店にて予約受付が開始される予定。
2024年9月発売の「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」
『アストロボット』の特別デザインコントローラーが笑顔のデザインで復活！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 2, 2025
9月12日（金）から全国のPlayStationR取扱店にて予約受付開始。 pic.twitter.com/JvB9YifTnJ
