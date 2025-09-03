38ºÐ¤Ç½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¶Ã¤¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¡¸µ±ÑÂåÉ½FW¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÅÀ¼è¤ì¤ë¤«¡×
¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤¬½é¤Î¥»¥ê¥¨AÄ©Àï¤Ø
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ìºÇ½ªÆü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤Ï2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡É¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜÂåÉ½FW²¬ºê¿µ»Ê¤È¤â¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¥»¥ê¥¨B¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤À¤Ã¤¿¡£°ìÄê¾ò·ï¤Ë¤è¤ë±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤¿1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¥ß¥é¥Î¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î³¹¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¥¯¥ì¥â¥Ê¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò²£¤Ë¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¤¬±Ç¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥Ç¥£¥Ð¥ê¥¦¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØStradiVardi¡Ù¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÖÇ®¤¤´Á¤À¤Ê¡×¡Ö¥»¥ê¥¨A¤Ç¤âÀäÂÐÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥»¥ê¥¨A¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÅÀ¼è¤ì¤ë¤«¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é³«ËëÀï¤ÇÌ¾ÌçAC¥ß¥é¥ó¤òÇË¤ë¤Ê¤É2Ï¢¾¡¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ»ÄÎ±¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë